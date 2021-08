Guillem Solé (Calafell, 1979) gaudeix de la maduresa de Buhos perquè per arribar aquí ha hagut de sacrificar moltes coses. Ara lidera una de les bandes d’èxit del país i encara amb la pandèmia, Buhos continua venent totes les entrades. Avui tocaran a Manresa, a l’exterior del Palau Firal a partir de les 21.50 h.

Com porten aquest any i mig de pandèmia?

La veritat és que no ens podem queixar. Amb el nostre primer projecte de teatre, Teràpia col·lectiva, hem pogut seguir tocant i fent música, que era el que volíem. En tots vam esgotar entrades i des del desembre passat hem anat voltant pels teatres, que no ho havíem fet mai. Era la única forma de fer música i vam al·lucinar amb la rebuda que ens va donar el públic.

A l’estiu han reprès els concerts i no paren.

Hem recuperat l’activitat, ara que tot està s’està obrint una mica més. Estem molt agraïts per com ens va tot, som uns privilegiats que fins i tot en pandèmia tanta gent ens vulgui veure. Abans no ho valoràvem prou.

Com va sorgir la idea de «Teràpia col·lectiva»?

Quan preparàvem el nou disc estàvem en contacte amb l’Albert Pla i li explicàvem que no sabíem com presentar-lo per tot el tema de la pandèmia, i ell ens va suggerir que anéssim als teatres, que era l’últim punt que tancarien. Teníem dubtes perquè no ho havíem fet mai, però va ser molt emocionant i il·lusionant encetar una nova etapa i un nou espai. Havíem estat un any aturats i després només volíem tornar a tocar, per això vam buscar aquesta fórmula.

Quin era el l’objectiu amb aquest espectacle musical?

A base de quedar i xerrar amb l’Albert Pla vam voler enfocar l’espectacle per intentar treure ferro a la situació que estàvem vivint, riure’ns una mica de tot. Ens rèiem del públic, de nosaltres, volíem presentar-ho en un to amè. Abans ho teníem tot i no valoràvem res, ara qualsevol cosa ens fa feliços, i era una mica el que volíem transmetre. Hem demostrat que som una espècie amb molta capacitat d’adaptació.

Són un dels grups de moda de Catalunya. Es pot gaudir el procés a l’arribar fins aquest punt o nota que és impossible amb tantes gires, concerts i directes?

Nosaltres ho hem gaudit moltíssim perquè hem hagut de picar molta pedra i de mica en mica anàvem veient que la cosa millorava. Al principi no ens escoltava ningú i tocàvem en festes majors de pobles petits. Un any veies que hi havia 500 persones i al següent que es feia cua per entrar i no hi cabia més gent. Això et fa valorar molt tot el procés perquè hem crescut molt a poc a poc, no d’un dia per l’altre. També ens ha ajudat que quan vam triomfar ja teníem una edat, una experiència i els peus a terra.

Arribar a l’èxit és complicat. Però més que mantenir-se a dalt?

El més difícil és mantenir-se. Que passin els anys i les modes canviïn i seguir en la mateixa línia. A nosaltres ens ve a veure gent que ja ens veia fa deu anys quan no ens coneixia ningú, d’altres que s’hi van sumar després de Volcans o Barcelona s’il·lumina, perquè la música, com tot, són tendències. La clau és continuar fent bones cançons.

«Volcans» i «Barcelona s’il·lumina» els van catapultar cap amunt.

Quan les vam compondre i les vam començar a tocar érem conscients que eren dues peces molt potents perquè ens ho passàvem molt bé tocant-les. Hi havia quòrum dins el grup i estàvem tot el dia tocant-les, i normalment quan una cançó ens agrada a tots per igual sol agradar-li molt al públic. La vam enviar a la productora i també van gaudir, ja sabíem que era una bona senyal.

Sempre havia volgut ser músic. És difícil mantenir aquesta il·lusió quan no obtens resultats?

El més important és prioritzar el què t’agrada per damunt de la resta de coses. Al principi el Jaume Nin i jo prioritzàvem la música per damunt de tot, quan la gent anava a la platja nosaltres ens quedàvem assajant al local. El millor de la música és quan tens temps per fer-la i t’hi pots dedicar. Per mi no és una feina, és la meva passió.

Fins que no es pot viure de la música, com s’encara el camí?

Fins que no tens temps per dedicar-t’hi plenament, la música t’ha d’encantar. Durant anys coneíxem gent que assajava i tocava amb nosaltres però per ells la música no era una prioritat, i ara tenim molta sort perquè per tots els del grup sí que ho és, i és genial. És un ofici molt vocacional, jo hagués firmat el fet de poder tocar en festes majors, amb això ja era feliç. Tot el que ha vingut després és un regal.

Estem en la millor època de la història de la música catalana?

Mai tanta gent havia comprat tantes entrades per veure música en català. S’omplen festivals com mai. Hem d’agrair als grups dels anys 90 que van obrir aquest camí, ara nosaltres en recollim els fruits i aprofitem que van ser pioners. Jo ara sento molta responsabilitat quan toco perquè prenc el testimoni els grups que seguia quan era jove. Això per mi és un regal.