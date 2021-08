Paisatge i art conflueixen per segon any consecutiu a l’Anella Verda de Manresa, en la segona edició de Microscopies, el certamen que busca explorar aquest corredor verd a través de l’expressió artística, no només per mostrar-lo al públic, sinó també per redescobrir-lo i dotar-lo d’un nou sentit. Enguany, entorn de la Torre Lluvià hi ha sis propostes efímeres de land art -que es poden visitar avui i demà de 18 a 21 h- i ahir es va inaugurar l’obra Somnis arrelats, de l’escultora manresana Àngels Freixanet.

L’artista Roser Oduber, organitzadora del projecte, va explicar que «a diferència de l’any anterior, en aquesta edició els artistes porten una setmana treballant in situ a excepció d’Esteve Dalmau, que ja va exposar al festival Land Art d’Andorra». Les sis obres efímeres es reparteixen pels voltants de la Torre Lluvià, comprada per l’Ajuntament l’any 2015 i que des d’aleshores és un punt d’activitats culturals.

Amb la iniciativa, va dir la regidora de Cultura i Festes Anna Crespo, «volem obrir nous itineraris i expectatives en aquest entorn meravellós que encara està per explorar. La proposta busca dinamitzar una zona heterogènia com ja vam demostrar l’any passat», i és que l’Anella Verda presenta diferents tonalitats paisatgístiques, un ventall complex i que convida a invertir-hi temps. Crespo també va destacar els «valors patrimonials de la zona, la vinya i l’art modernista de la Torre».

L’escultura permanent de la segona edició és Somnis Arrelats, d’Àngels Freixanet, una obra de sis metres d’alçada feta amb ferro reciclat i tractat, inspirada en el modernisme i el paisatge de la Torre Lluvià, un indret estimat i viscut per l’autora, que recalcava que «si m’ofereixen fer-ne una de més gran, jo accepto». L’obra corona un espai renovat que segueix mantenint la seva essència primigènia i l’escultura és, segons l’alcalde Marc Aloy, «la simbiosi perfecte entre l’art i l’indret».

Una agulla en un paller, de Mireia Zantrop i Aleix Antillach és l’única obra de les sis efímeres que es construirà mentre el públic visiti la zona. Els artistes hi estaven treballant quan es va inaugurar i el públic assistent ho va poder observar durant els parlaments. A més també s’exposaran La Porta, de Montse Nadal; El fruit de la terra, de Xavier Sis; Fluxos, d’Esteve Dalmau i Spiral Society, de Nil Nebot i Carlota Carvajal, que protagonitzaran la performance Natura i Moviment avui i diumenge a les 19 h als terrenys de Cal Cuques. L’obra de Marc Sellarès, Memòria II, s’ha de veure des de dalt del Collbaix. «Ningú s’ho pot perdre», avisava Oduber.

Avui a les 20 h es fa la caminada-performance Les hores blaves, de 4 hores, a càrrec del col·lectiu Deriva Mussol.