Fa 90 anys, es va celebrar la primera Festa Major de la República. Recordant el fet, el Museu de Manresa i l’Associació per al Museu de Manresa van presentar ahir com a Descoberta el cartell de la festa major del 1931. L’acte es va fer al claustre del Museu i va comptar amb l’assistència d’unes setanta persones.

L’any de proclamació de la República, el 1931, la imatge del cartell de la festa major de Manresa era una noia d’esquena amb els braços enlaire i lluint els colors republicans. L’edifici de l’Ajuntament i el campanar de la Seu al fons eren també protagonistes, al costat de les banderes de Manresa i de Catalunya. El cartell, obra de Lleó Aguilar, també plasmava alguns dels actes que es feien per la festa major de fa 90 anys: tronades, castell de focs, Xiquets de Valls, festival infantil, concerts, chors, bàsquet, futbol, cursa ciclista, funcions teatrals, sardanes i balls. I destacava un dels actes més valorats del programa: la segona exposició d’artistes manresans, que agrupava alguns dels artistes més representatius del territori.

L’acte de presentació va comptar amb la intervenció de l’historiador Francesc Comas, que va descriure el cartell i va fer incís en el fet que fins aquell any tots havien incorporat elements religiosos.

Un altre parlament va ser el del pintor Josep Maria Massegú, que va destacar la importància de l’Exposició d’Artistes Manresans, «una mostra que el 1931 s’organitzava per segona vegada i que es continua fent». Aquell any hi van participar una vintena d’artistes, amb més d’un centenar d’obres exposades, «amb noms com ara Joaquim Vayreda, Josep Padró, Lluís Torras, Joaquim Talaveron o Lluís Uró», apuntava Massegú.

La cloenda va anar a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va recordar que la Descoberta és una activitat que consisteix a «localitzar, netejar, estudiar i presentar al públic peces inèdites del fons del Museu, i donar-les a conèixer a la ciutadania». També va realçar el bon estat de conservació del cartell del 1931, i dels altres que s’exposen, també de l’època de la República. En concret, són els cartells del 1933, 1934 i 1935, així com els programes de mà d’aquells anys. L’exposició es pot veure a la sala d’exposicions del claustre del Museu avui i demà de les 10 del matí a les 2 del migdia. El claustre, precisament, està en obres de remodelació per convertir-se en el Museu del Barroc de Catalunya. Segons va dir ahir Marc Aloy, «ben aviat es posarà el nou paviment».