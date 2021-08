El trio d'urbà i fusió Lal'Ba (Olesa de Montserrat, Baix Llobregat) és un dels cinc classificats per a la fase final del concurs Sona9 2021, que es realitzarà entre finals de setembre i principis d'octubre. La formació musical haurà de superar una sèrie de proves per accedir a la gran final, com l'enregistrament d'una cançó original en els Bucbonera Studios de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), amb la producció de Joana Serrat, i també una estada de producció per preparar el seu directe sota la supervisió dels professionals de la Casa de la Música de l'Hospitalet.

En aquest espai, els seleccionats oferiran un concert elèctric en el qual, a part del seu repertori, hauran de musicar un poema proposat pel Sona9, i també hauran de versionar i/o adaptar al català una cançó gravada per un altre artista. Totes les proves d'aquesta fase es podran veure i escoltar posteriorment als programes especials emesos per l'espai Sona9 iCat el dilluns a les 22 hores des de la Casa de la Música de l'Hospitalet de Llobregat i en un programa monogràfic dedicat al Sona9 que s'emetrà a través del Canal 33 de Televisió de Catalunya després de la final, i també pels diferents canals del certamen.

Una vegada analitzades les proves, el jurat decidirà les 3 propostes que actuaran en la final del Sona9 del 17 de novembre en la sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat.

La fi de festa anirà a càrrec de les Buch, el grup de punk-rock de Terrassa (Vallès Occidental), guanyador del Premi Joventut del Sona9 2020, que presentarà el seu primer disc, "Monstres" (autoeditat, 2021).

Tots els artistes que hagin arribat a la final tindran el seu premi en forma de discos, enregistraments, videoclips, concerts i material musical valorat en més de 50.000 euros, que es distribuirà amb els quatre guardons: Premi Sona9, Premi Joventut - Cases de la Música, Premio Èxit, i Premi Verkami per Votació Popular.

Els cinc classificats

La resta de finalistes està format pel grup de pop d'autor Crisbru (Barcelona) i la banda de power-pop Donen Peralbo (Barcelona-Osona).També s'han classificat el grup de pop-rock Microhomes (Barcelona) –seleccionats pel jurat– i la formació de reggae i ska La Fera (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès) –escollida amb el vot popular–.