La temporada cinematogràfica queda oberta definitivament avui amb l’inici de la Mostra de Venècia. El certamen ubicat a la illa italiana del Lido és, des de fa anys, i cada cop més, l’epicentre de les estrenes nord-americanes amb aspiracions als Oscar. Si sumem a aquest fet que la pandèmia ha bloquejat els títols importants de Hollywood durant dos anys, tenim per davant una de les seves edicions més estel·lars. Atenció a l’allau de celebritats que passaran aquests dies pels canals venecians: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Matt Damon, Zendaya, Toni Servillo, Ben Affleck, Jessica Chastain, Adam Driver, Kirsten Stewart, Penélope Cruz, Oscar Isaac, Javier Bardem, Isabelle Huppert, Timothée Chalamet, Antonio Banderas, Anya Taylor-Joy... I me’n deixo moltes... Si feu un repàs a l’article d’introducció del festival de Canes cada any hi ha destacat un bon nombre de noms d’autors, però aquí a Venècia manen les estrelles. Tot i que això no treu que la qualitat de les propostes sigui màxima i, de fet, una de les cintes més esperades del cinema espanyol d’enguany s’estrenarà també aquí. Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, té l’increïble honor de ser el film d’inauguració, una posició habitualment designada per a les pel·lícules que acaben guanyant els Oscar mesos després, com La La Land, Gravity o Birdman. Cal remarcar que el manxec, multipremiat de mil maneres, trenca una tradició de presentar el seu nou film al festival de Canes, on es resisteixen a donar-li la preuada Palma d’Or. Potser té el Lleó d’ Or més a prop... Qui sap... Del nou Almodóvar només es pot esperar el millor. I en una posició més discreta, però igualment prometedora, en seccions més petites, tenim els altres dos títols espanyols: la gallega Eles transportan a morte, d’Helena Girón i Samuel M. Delgado, i la catalana Tres, del multipremiat director del curt Timecode, Juanjo Giménez, que també es passejarà enguany per Toronto i Sitges. Aquest film compta amb la presència protagonista de Marta Nieto i del manresà Miki Esparbé.