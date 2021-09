La novel·la 'El primer emperador i la reina Lluna', de Jordi Cussà, qui va morir l'11 de juliol, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or de Novel·la 2021; 'Pare què fem amb la mare morta', d'Antònia Vicens, ha estat guardonada en la categoria de poesia i 'Stefan Zweig i els suïcidis d'Europa', d'Antoni Martí Monterde, en l'apartat d'assaig. Antoni Clapés rebrà el Premi Crítica Serra d'Or de Traducció per 'Tal qual' de Paul Valéry. En aquesta edició dels guardons de la revista Serra d'Or també es premia en diverses categories el muntatge 'Poder i santedat', de Manuel Molins i dirigit per Paco Azorín; el coreògraf Pere Faura per 'Rèquiem nocturn', així com el llibre 'Capgirat', d'Alba Dalmau amb il·lustracions de Cinta Vidal.

Enguany es podrà celebrar l’acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or i s'aprofitarà l’ocasió per lliurar els guardons d'enguany juntament amb els de l’any passat, que no vam poder entregar-se a causa de la pandèmia. Es donaran en el marc de La Setmana del Llibre en Català, el 17 de setembre.

En la categoria de literatura i assaig, s'atorgarà a Jordi Cussà, a títol pòstum, el Premi Crítica Serra d'Or de Novel·la 2021 per 'El primer emperador i la reina Lluna'; Antònia Vicens rebrà el guardó de poesia per 'Pare què fem amb la mare morta'; Antoni Martí Monterde rebrà el premi d'assaig per 'Stefan Zweig i els suïcidis d'Europa' i Antoni Clapés el Premi Crítica Serra d'Or de Traducció per 'Tal qual' de Paul Valéry. Hi ha una menció especial al dietari 'L'eternitat enamorada' de Josep Igual, que va morir el passat 25 de març.

En l'apartat de recerca, Ramon Ordeig rebrà el Premi Crítica Serra d'Or de recerca en humanitats per 'Els comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga', volum VIII de la col·lecció 'Catalunya Carolíngia' i el premi de recerca en Ciències és per l'obra 'Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans' coordinat per Ramon Folch, Josep Peñuelas i David Serrat. El Premi Crítica Serra d'Or Catalanística 2021 és per 'Manual of Catalan Linguistics', editat per Joan A. Argenter i Jens Lüdtke.

Pel que fa a les arts escèniques, el premi al muntatge teatral és per 'Poder i santedat', de Manuel Molins, amb direcció, escenografia i il·luminació de Paco Azorín; el premi d'arts escèniques és per 'Rèquiem nocturn' de Pere Faura i el premi d'arts escèniques a l'aportació més interessant és pel projecte Nilak de carpa circense itinerant.

També s'ha fet una menció especial al Tricicle per la seva "dilatada trajectòria de 40 anys als escenaris pel reconeixement internacional com a companyia de teatre de gest i per la contribució a fer un món més amable amb el somriure".

Literatura infantil i juvenil

Pel que fa a literatura infantil i juvenil, 'Capgirat', d'Alba Dalmau amb il·lustracions de Cinta Vidal rebrà el Premi Crítica Serra d'Or infantil 2021; Cinta Arasa, el premi juvenil de creació per 'Paraules, flors i pólvora', i Eduard Altarriba, el premi juvenil de coneixements per 'Migrants'.