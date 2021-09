Atina, nova banda de Solsona i Cardona de pop electrònic en català, publica avui el seu primer disc de llarga durada a les plataformes digitals. L’àlbum, produït per Santi Careta, mesclat per Panxi Badii i masteritzat per Víctor García, conté vuit cançons que tenen l’objectiu de fer ballar el públic, amb lletres introspectives (autosuperació, desenganys, positivisme...) i arranjaments elaborats i innovadors. El primer concert de presentació serà el 18 de setembre a Cardona. Formen Atina Alexander Aranda, Guillem Soler, Marc Martínez, Valentí Farràs i Pau Borràs. Són exintegrants de Séptimo A, Strombers, La Beth i Berto Romero.