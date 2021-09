Res del que pugui fer Marvel pot generar cap mena de desconfiança, ja que han demostrat amb escreix que tenen molt bon criteri a l’hora de configurar pel·lícules individuals dels seus personatges (i no necessàriament dels més coneguts) i fer-les encaixar sense problemes al seu univers expandit. Semblava que amb Avengers: Endgame es donarien oportunitats a superherois no tan instal·lats a l’imaginari col·lectiu, i és exactament el que està passant: Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos és una d’aquelles adaptacions que segurament els fans del còmic mai s’haurien pensat que veurien, perquè malgrat tractar-se d’una de les línies narratives més apassionants de Marvel no ha gaudit de la popularitat d’altres membres dels Avengers.

Sigui com sigui, la pel·lícula de Destin Daniel Cretton (autor de les molt notables Las vidas de Grace i Cuestión de justicia) té uns quants al·licients i també dues funcions bàsiques. Una, introduir-nos a un univers de personatges i poders ancestrals que seran claus per entendre moltes coses que passaran a la segona part de Doctor Strange i a Eternals, i l’altra, presentar les potencialitats d’un superheroi que defuig uns quants clixés del gènere i que fa pinta de convertir-se en una de les sorpreses comercials de la factoria.

El protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos és Shaun, un noi amb una feina vulgar i corrent que descobreix que el seu destí és un altre de molt diferent: és l’hereu d’uns poders llegendaris que interessen, i molt, a una misteriosa organització anomenada Els Deu Anells. Per assolir-lo, haurà de passar per un entrenament molt dur i aprendre a controlar les seves habilitats. Però sobretot haurà de saber discernir entre els qui el volen ajudar i el volen destruir, ja que en la seva assumpció de responsabilitats està en joc el món tal com el coneixem. Plantejada com una història d’origen, la pel·lícula obre nous fronts narratius per a l’univers de Marvel mentre es dedica a alternar escenes d’acció (en especial, coreografies realment enlluernadors d’arts marcials) amb el sentit de l’humor marca de la casa.

Entre els al·licients, les picades d’ullet als fans -torna l’Abominació-, els esdeveniments que ajuden a veure per on anirà la saga i un esplèndid repartiment amb Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh i Fala Chen. Entre els guionistes hi ha Dave Callaham, creador de la saga Los mercenarios i autor de la història de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.