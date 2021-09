El món del circ serà el gran protagonista d’aquest cap de setmana a Manresa, amb la celebració de la 3a edició del Festivalet de Circ, una proposta cultural organitzada per l’associació La Crica, que justament celebra 10 anys, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. Després d’un any sense activitat, el Festivalet torna amb més ganes i il·lusió que mai. Hi seran presents artistes i companyies internacionals, però també les imprescindibles, amb propostes per a tots els públics, amb estils ben diferents.

El Festivalet arrencarà avui (20 h) al teatre Kursaal amb l’espectacle Suspensión, de la companyia madrilenya Nueveuno Circo. És una proposta de malabars i manipulació tradicionals amb una formulació contemporània.

Com en l’edició de 2019, la jornada principal del Festivalet de Circ tindrà lloc dissabte al recinte de l’Anònima, al cor del Centre Històric. Tres escenaris muntats a l’espai que dona al carrer Sant Salvador acolliran quatre espectacles de diverses disciplines circenses. Tot plegat acompanyat per una zona de jocs de fusta per als més xics, un taller de circ infantil, un dinamitzador i música amb dos Dj.