Escrits sobre Rubens (Alba Editorial, 2021) és el primer volum publicat pel Centre de Recerca de Pintura Flamenca dins de la seva col·lecció Scripta Selecta. El llibre, que va sortir dimecres a la venda, recull els estudis publicats per l’historiador de l’art Matías Díaz Padrón entorn del pintor Peter Paul Rubens al llarg d’un ampli arc temporal que abasta des del 1964 fins al 2019.

La monografia dóna compte del sostingut interès de l’estudiós, pioner en els treballs sobre pintura flamenca a Espanya, per la figura de qui va ser, probablement, l’artista més reconegut del segle XVII a Europa. A més, posa a la disposició del lector una dispersa producció científica que, creada al llarg de més de cinquanta anys, pren ara la forma de monografia per a facilitar la seva consulta.

Tal com Tiziano ho havia fet en el segle anterior, Rubens va marcar l’esdevenir artístic de la monarquia castellana i les seves àrees d’influència durant el segle XVII. Un diplomàtic i pintor que va ser capaç d’actuar com a gresol entre la seva formació dins del tardomanierisme d’Anvers, la riquesa del color i el dinamisme venecians i les més noves propostes de la cultura figurativa romana d’entorn de 1600 estava, sens dubte, destinat a l’èxit. La seva indubtable perfecció tècnica, un estil exuberant i dinàmic fàcilment recognoscible i el seu naturalisme i la capacitat per captar la psicologia humana van fer de Rubens l’artista més complet del Sis-cents.

No sols va triomfar com a pintor d’altars a Roma i Anvers i com a creador de fabuloses poesies mitològiques per a Felip IV, sinó que es va convertir, al costat del seu deixeble Van Dyck, en el retratista més sol·licitat del continent. Poques vegades s’ha arribat al llarg de la història a un nivell de refinament i seducció tan elevat com l’aconseguit pel flamenc en els retrats de la noblesa genovesa d’inicis de segle.

Recerques i exposicions

Escrits sobre Rubens recull, entre altres, les recerques de Matías Díaz Padrón vinculades a les grans exposicions Pedro Pablo Rubens (1577-1640) de 1977 i Rubens i el seu segle (1998-1999). Aquí, com en altres publicacions, l’autor enlluerna amb el seu complet domini de les fonts, tant literàries com icòniques, que li permet enllaçar l’obra pictòrica amb peces precedents o contemporànies, reconstruir l’origen, la datació i el trajecte històric de cada pintura o delimitar les mans de Rubens, Wildens, Brueghel o Snyders d’una manera magistral.

Aquesta és la mateixa línia que Díaz Padrón manté en altres estudis com l’aclaridor sobre la Immaculada Concepción del Prado publicat en 1967. Aquí, l’historiador va saber reconstruir la seva procedència de la col·lecció del marquès de Leganés al mateix temps que iniciava la revalorització de Diego Mexía com a client privilegiat de Rubens i peça fonamental en la difusió de l’obra del flamenc a Espanya.

Esment particular mereix, d’altra banda, el conjunt d’assaigs publicats en els anys vuitanta del segle XX en els quals Díaz Padrón, a través de casos d’estudi particulars, va analitzar la fortuna crítica de Rubens en la literatura espanyola. Des de les opinions de Pacheco o Palomino, a la percepció de literats com Lope de Vega i Calderón, o els judicis molt favorables sobre les seves còpies de Tiziano, Díaz Padrón va saber reconstruir de manera molt convincent la imbricació del pintor d’Anvers en el mitjà ibèric de les primeres dècades del segle XVII.

El volum Escrits sobre Rubens neix el 2021 amb l’objectiu de convertir-se en un llibre de referència sobre el pintor flamenc i ser una fita historiogràfica dins de la producció de Matías Díaz Padrón. Però també és més que això. És un passeig erudit pels passadissos de l’Alcázar dels Habsburg i les estades de l’Escorial on l’autor ha sabut reconstruir a la perfecció ambients i protagonistes.

Rubens només va visitar Espanya en dues ocasions, els anys 1603 i 1628, però a través d’aquestes pàgines es presenta al lector com un pintor tan espanyol com ho podia ser Velázquez. Un hàbil intèrpret d’un temps i un espai, l’Espanya catòlica dels Àustria, dels quals el flamenc va saber immortalitzar una imatge més viva que cap altre pintor.