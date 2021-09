El jove actor bagenc Jan Buxaderas (Aguilar de Segarra, 2000) interpreta un dels papers principals de Grease, musical que torna als escenaris espanyols a partir del proper dia 2 d’octubre. Buxaderas farà principalment el paper de Kenickie, però en algunes de les funcions rellevarà Quique González en el paper protagonista masculí de Danny. El produeix Som.

Jan Buxaderas s’ha format en el teatre musical a l’escola manresana MTM i ha completat els seus estudis a l’escola teatral barcelonina, Aulas, on fins ara ha fet tres cursos. Va tenir una aparició puntual a la sèrie Com si fos ahir (TV3) i ha participat en diferents projectes professionals o semiprofessionals, però aquest és el de més abast. Actualment es troba immers en els assajos per preparar l’estrena.

La versió que es presenta a Madrid té la particularitat d’haver format un elenc amb artistes joves, que són pràcticament d’edats coincidents amb la que podien tenir els protagonistes de l’obra. Completen el repartiment, Lucía Peman (Sandy); Isabel Pera (Rizzo); Lucas Miramón (Doodye); Elisa Hipólito (Marty); Pau Gimeno (Roger); Sonia Vallverdú (Frenchy) i Víctor Massan (Vince Fontaine) .

Tot i que els noms de la majoria encara no siguin molt coneguts, l’elenc està format per actors i actrius que han participat en musicals com Sonrisas i Lágrimas, Cabaret o Billy Elliot

La nova superproducció del 50 aniversari compta amb la direcció de David Serrano i amb la direcció musical de Joan Miquel Pérez. La versió i adaptació de les cançons corresponen a Alejandro Serrano i David Serrano.

Les partitures són ben coneguts conegudes i unes espectaculars coreografies, aquesta obra s’ha convertit en una icones. Es representarà al Nou Teatre Alcalá, celebrant el seu 50è aniversari de la primera representació. En principi, la temporada és fins al 28 de novembre , de dimecres a diumenge.

Està ambientada al 1959 i l’argument mostra les aventures que viuen un grup d’estudiants de l’Rydell High School.