Algunes pel·lícules tenen l’habilitat a la Mostra de Venècia de provocar una atenció màxima i de silenciar tot el sorollós entorn que les envolta. Dune és una d’elles. De fet, probablement és la proposta més esperada de tot el festival. I potser de tota la temporada. No falten els motius. La adaptació de la mítica novel·la de Frank Herbert no resulta precisament desconeguda per als cinèfils: pel projecte megalòman que Alejandro Jodorowsky va deixar a les portes de culminar i per la versió de David Lynch, de la que sempre ha renegat, malgrat les seves virtuts. Amb un pressupost superior a totes elles, i amb la voluntat d’esdevenir una nissaga, ens ha arribat la versió definitiva, condició que mereix per la intel·ligent obra mestra que ha gestat l’impecable Denis Villeneuve. Si a Blade Runner 2049 ja va saber sintetitzar l’esperit d’un mite de la ciència-ficció, ara aquest brillant cineasta canadenc ens ha servit un relat amb tots els seus punts forts dramàticament potenciats i on el resultat és visualment majestuós. La riquesa cinematogràfica de cada plànol i el context espectacularment desèrtic del film podria fer a més d’un comparar-la amb Lawrence de Arabia, i és que citar l’oscaritzat film del gran David Lean resulta ben oportú. Som davant d’un film que podem incloure en la llista de blockbusters de l’any, però que també aspira a una dimensió artística superior, pròpia del geni narratiu que va caracteritzar la seva La llegada, seguint l’excepcional relat de Ted Chiang, i amb la què comparteix una lògica extraterrestre oculta, a descobrir. De la mateixa manera, pot ser fàcilment el film que necessitava Timothée Chalamet per consolidar la seva carrera, aquí acompanyat d’ un repartiment somniat: Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Dave Bautista i, entre altres, Oscar Isaac. Dune s’estrena a nivell internacional aquest proper mes d’octubre, però que Warner Bros hagi decidit exhibir-lo a Venècia diu molt de les àmplies ambicions que tenen al voltant del film i de la propera campanya pels Oscar.