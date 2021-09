L’espectacle 'I want u back’ arriba al Teatre Poliorama de Barcelona del 7 al 12 de setembre amb sis funcions programades. El musical ret homenatge a una de les figures més emblemàtiques del pop: Michael Jackson. 'I want u back’ repassa les cançons més emblemàtiques de l’artista. La figura del 'rei del pop' l'encarnarà Dabeat ('Tu cara no me suena'), encarregat de reproduir la veu del artista, i Sacc MJJ (Adrián Álvarez), que donarà vida a Michael Jackson com a ballarí. El cos de ball del musical està considerat un dels millors imitadors del rei del pop. La funció està dissenyada buscant el màxim respecte als èxits de Michael Jackson amb una posada en escena que contempla el so, la llums i el vestuari.