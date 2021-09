El repte era majúscul, en un escenari com el Gran Teatre del Liceu, i davant una platea plena de companys del seu sector, però la cantant i actriu manresana Gina Gonfaus el va passar amb nota. La bagenca, de 20 anys, va ser l’encarregada de conduir la gala de presentació de la temporada 21/22 del teatre català, Catalunya aixeca el teló, celebrada aquest dilluns a la nit i durant la qual va sorprendre a tots els assistents amb la seva professionalitat. També als telespectadors; l'espai, emès per TV3 a partir de les 22 h, va ser líder d'audiència a la seva franja.

En el decurs de la tradicional trobada que organitzen els Teatres Públics de Barcelona i l’Associació d’actors i actrius de Catalunya es van donar a conèixer les principals novetats de la cartellera i també es va atorgar la Menció Honorífica Premi Catalunya de Teatre a la companyia La Cubana, en reconeixement als seus ja 41 anys de trajectòria.

Amb voluntat de recuperar el públic que la pandèmia ha pres

La gala Catalunya aixeca el teló va estar marcada per una clara reivindicació: recuperar el públic perdut les últimes dues temporades, que es xifra en 1,1 milions d'espectadors. No obstant això, els organitzadors van voler celebrar una gala il·lusionada amb la nova temporada i la reactivació del sector. Un impuls que el sector ha condicionat al fet que les autoritats permetin aviat la recuperació del 100% dels aforaments als teatres.

El paper de Gonfaus

Escrita per Ferran González i Alícia Serrat (qui també n’és la directora), la gala va transcórrer a través de l’humor i la música, que hi van tenir molt de protagonisme. El fil conductor va ser una posada en escena del procés d’un càsting per trobar la presentadora de la gala. Reproduint aquest procés selectiu, Gonfaus, escollida sobre l’escenari, va rebre l’encàrrec de conduir la gala que estava succeint en aquell precís moment. La manresana, que té la mateixa edat que la gala Catalunya Aixeca el Teló, i que també va ser triada a partir d’uns càstings a escoles de teatre, va resultar ser la presentadora que es troba sense guió i sense informació presentant una gala en la seva primera feina.

La gala va comptar amb col·laboracions especials com la de Sílvia Marsó, Laia Alsina, Lloll Bertran, Marta Ribera, Miguel Ángel Sánchez, Coco Comín, Jordi Coll, David Verdaguer, Abel Folk, Àngels Gonyalons, Rai Borrell, Èlia Corral, Muntsa Rius, Javier Jota Arroyo, Patricia Paisal, Xavi Duch, Vicenta N’Dongo i Teresa Vallicrosa.

La Cubana, Premi Catalunya de Teatre

En el decurs de la gala es va lliurar la Menció Honorífica Premi Catalunya de Teatre. Els premis homònims que des de fa tres anys es lliuren en el marc d'aquesta gala van quedar limitats enguany a una única menció honorífica per distingir, en aquest cas, la veterana La Cubana.

Amb aquest guardó les empreses de teatre i els intèrprets van voler reconèixer la trajectòria del grup teatral, nascut a Sitges el 1980 i que va crear un estil propi, basat en el teatre quotidià i utilitzant sempre les mateixes eines que als inicis, pròpies del teatre artesà.

Als seus espectacles sempre apareixen les mateixes constants: el joc, la sorpresa, el vocabulari proper, la transgressió d’espais, la participació del públic, el color, la música, i sobretot, els seus personatges tan característics.

Apart de diferents programes de televisió i altres “saraus”, en aquests 41 anys han creat una vintena d’espectacles, que els han vist més de 5.000.000 espectadors repartits en gairebé 12.000 representacions, sense comptar els espectacles de carrer.