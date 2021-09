El públic solsoní ha tingut l’honor d’escoltar en primícia Totes les flors, el darrer disc del cantautor solsoní Roger Mas, amb el qual també celebra 25 anys de carrera. Mas va desgranar la desena de cançons del treball en el marc del concert solidari que, per 23è any consecutiu, organitza l’ONG Solsonès Obert al Món (SOM) en el marc de la festa major i que va aplegar diumenge al vespre més de 400 persones a la plaça del Camp. A més de privilegiar Solsona amb la preestrena (l’estrena serà el 16 de setembre al Mercat de Música Viva de Vic), el cantautor també va anunciar que havia arribat «una caixeta per avió» amb els primers exemplars del disc, que ja es van poder adquirir, tot i que oficialment no es posa a la venda fins el 17 de setembre.

Mas va sortir a l’escenari acompanyat pels mateixos músics amb els quals ha enregistrat (i amb els quals ja ha compartit altres projectes): el berguedà Xavier Guitó (piano i veus), Arcadi Marcet (contrabaix i veus) i Míriam Encinas Laffitte (dilruba, viella, flautes i tamborina de cordes); i sense donar més pistes va començar a desgranar les noves cançons: la instrumental Taumatúrgia (n’ha fet un videoclip el fotògraf berguedà Jordi Plana Pey), Totes les flors (que dóna nom al disc), Tu vols àngels xisclant, Amb la polla i amb l’ou (una rumba cubana dedicada a la xef Carme Ruscalleda, que serà el primer senzill i es publicarà demà), Des del pont de la ciència... I a mig camí es va aturar per explicar que, després de Parnàs, un disc en el qual va musicar versos de diversos poetes, tenia ganes de publicar un treball amb lletres pròpies, «amb allò que tenia necessitat de dir, i fer-ho a la meva manera». I que li havien sortit unes cançons «curtetes».

El disc es completa amb Mort, qui t’ha mort?, Si us blau, Primavera traïdora, Sota el pau ferro i Le chansonnier miraculeux (altre cop instrumental). Es va aturar per destacar que en el blues Si us blau hi ha col·laborat Quico Pi de la Serra, i també va confessar que el solsoní Ton Ramonet el va ajudar a desencallar la lletra un dia que es van trobar tot esmorzant. I també va explicar l’origen de Sota el pau ferro, un arbre majestuós d’un parc de Sao Paulo amb el qual va topar en una caminada quan la ciutat encara dormia.

Encara ho havia passat ni una hora i Roger Mas ja havia enllestit la presentació de Totes les flors, però, com bé va dir, «tenim 25 anys de trajectòria al darrere», i va repescar cançons per regalar als assistents amb una hora i mitja de música amarada de poesia rural. En els bisos va repetir Totes les flors, on, va apuntar, hi ha la versió bona i dolenta de les persones, «però si tot es fa amb il·lusió i bona voluntat no anem malament».

El SOM va dedicar el concert a Arcadi Oliveres i Mei Colilles, fundadora de l’entitat traspassada divendres. La recaptació es destinarà a l’Associació Elín, que treballa amb els migrants a Ceuta.