Els centres CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa acolliran una quinzena d'exposicions la temporada 2021-2022. Al primer, destaquen les estrenes d'una mostra amb la mirada del dissenyador Jean Paul Gaultier sobre els vincles entre la moda i el cinema, a partir de les col·leccions de la Cinémathèque Française, i una altra dedicada als orígens del tatuatge i al seu paper social i antropològic. CaixaForum també es fixarà en l'obra del belga René Magritte i entrarà en el món dels videojocs i les aportacions d'aquesta indústria en la ciència, el disseny i l’art. De la seva banda, el CosmoCaixa dedicarà noves exposicions a l'inventor Nikola Tesla, i a partir del març, a l'astre rei en col·laboració amb el Science Museum de Londres.

En aquesta temporada, com ha explicat Ignasi Miró, director corporatiu de l’Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació 'la Caixa', la programació dels centres culturals de la Fundació 'la Caixa' s’articula en tres eixos principals (passat, segle XX i futur) que giren a l’entorn de la pregunta "Qui som i com ens relacionem amb el món que ens envolta?". CaixaForum Barcelona acollirà un total d’11 exposicions. I CosmoCaixa tindrà sis propostes durant la temporada 2021-2022.

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació 'la Caixa' ha destacat que és una temporada que aproparà a la petjada cultural i el llegat científic del passat, al present més immediat del segle XX i les dues dècades del XXI i parlarà del futur. "Veurem exposicions arqueològiques, el simbolisme dels tatuatges al llarg de la història i art modern i contemporani, fotografia i cinema", ha indicat.

A CaixaForum, destaquen diverses novetats que completen el catàleg d'exposicions que ja estan en curs, com la tecnològica i interactiva mostra de teamLab o la que està dedicada a l'arquitecte industrial Jean Prouvé. Entre les estrenes principals hi haurà mostres dedicades al cinema i la moda (de la mà del dissenyador Jean Paul Gaultier), un passeig pels millors còmics de la història, la reivindicació de la dimensió artística dels tatuatges –amb visió històrica i antropològica-, i una gran mostra sobre Magritte en col·laboració amb el Museu Thyssen-Bornemisza, entre altres.

Una altra de les novetats de la temporada passa pel desembarcament a CaixaForum Barcelona de l’exposició La màquina Magritte, una col·laboració amb el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La mostra constatarà el caràcter no sistemàtic, però sí metòdic, de l’obra del pintor belga. Les nombroses rèpliques i variants en el treball de Magritte van ser una manera de «precisar el misteri, de posseir-lo millor». El mateix artista reconeixia que el seu procediment central consistia a generar variacions i combinacions a partir d’un nombre reduït de motius. L’exposició presenta 70 pintures juntament amb una selecció de fotografies i pel·lícules familiars, procedents de més de 50 museus i col·leccions d’Europa, el Canadà, Mèxic, Xina, els Estats Units i el Japó.

A més, CaixaForum Barcelona acull de manera estable una instal·lació de Symphony, un viatge al cor de la música, sota el guiatge del prestigiós director Gustavo Dudamel. Paral·lelament, aquesta experiència emocional, que aspira a acostar la música clàssica a tots els públics, es podrà ver a diferents punts d’Espanya i Portugal, en el marc d’una gira de 10 anys. Aquesta proposta, que ha recollit èxit de públic i crítica al seu pas per diferents ciutats com Barcelona, Madrid, Valladolid, Santander, Màlaga, Granada, Toledo, Castelló de la Plana i Alacant, seguirà fent ruta per ciutats com Bilbao, Múrcia i Santiago de Compostel·la.

D'altra banda, es mantenen les dues convocatòries d'ajuts dirigits a artistes i comissaris, que redunden en algunes altres mostres al CaixaForum ('La propera mutació, 'Rates! Rates! Rates! O 'La gramàtica pètica del hack'). Unes mostres el contingut de les quals passa a engrossir la col·lecció d'art contemporani de la Fundació.

CosmoCaixa

El centre dedicat a la divulgació científica proposarà aquest curs un viatge que convidarà el públic a descobrir els secrets del Sol. L’exposició interactiva 'El Sol. Vivint amb la nostra estrella', que es podrà veure a partir del març del 2022 i en què col·labora el Science Museum de Londres, mostrarà al públic la fascinant relació de l’ésser humà amb aquest astre imprescindible per a la nostra existència.

Una altra de les estrenes de la temporada girarà a l’entorn de la figura de Nikola Tesla, considerat un dels genis de la ciència i la tecnologia més importants de la història i un dels inventors del segle XX. L’exposició Nikola Tesla. El geni de l’electricitat moderna, que obrirà les portes a CosmoCaixa aquest octubre en col·laboració amb el Nikola Tesla Museum, aprofundirà en la vida i l’obra d’aquesta figura clau en la història de la ciència i considerada fundadora de la tecnologia moderna.

Així mateix, a través del nou espai permanent Micrarium, CosmoCaixa vol estimular l’interès pel que no és visible a través de l’experimentació en un entorn en què els usuaris són visitants però també protagonistes. Amb un microscopi de gran envergadura, es convidarà el públic a submergir-se en les entranyes de tota mena de materials, naturals i artificials, orgànics i inorgànics: sorra de la platja, minerals, micrometeorits, protozous, llevats, cianobacteris, larves i, fins i tot, obres d’art!

Finalment, CosmoCaixa renovarà part del contingut de la seva recreació de la Base Antàrtica Juan Carlos I, de la mà de la publicació 'National Geographic', i oferirà nous reclams als visitants que entrin al Planetari.

Amb tot, la Fundació 'la Caixa' ha presentat la temporada expositiva de la xarxa CaixaForum per la temporada 2021-2022 amb un total de 31 mostres als centres culturals CaixaForum (Barcelona, Madrid, Saragossa, Sevilla, Palma, Tarragona, Lleida i Girona) i CosmoCaixa, més 9 exposicions itinerants que recorreran la geografia espanyola i portuguesa. Dels 40 títols, 15 son estrenes.

CaixaForum Plus

Per altra banda, Durán, que ha reconegut que pensen en un futur presencial, però també digital, ha anunciat el CaixaForum Plus, una plataforma on tot el públic podrà gaudir d'una oferta cultural digital.

Recuperació

Després d'un any marcat per la pandèmia de la covid-19, Durán ha manifestat que els seus centes s'estan recuperant i el públic respon a l'oferta. "El 2020 hi ha un 70% de disminució de visitants en general, i al CaixaForum i CosmoCaixa va ser del 60%". Així mateix, ha dit que el darrer trimestre d'enguany la disminució ha sigut del 40% respecte el mateix trimestre anterior a la pandèmia, mentre que al mes d'agost ha sigut d'un 30%. "De cada 10 persones que ens visitaven abans de la pandèmia l'any passat en van venir tres; aquest darrer trimestre, sis, i aquest mes d'agost, set". Així mateix, ha recordat que encara hi ha les limitacions d'aforament.

