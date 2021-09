Des d'aquest dimecres ja es poden comprar les entrades dels espectacles de la 24a Fira Mediterrània de Manresa, que tindrà lloc del 14 al 17 d’octubre. Per tal de poder controlar l’aforament i evitar aglomeracions, tots els espectacles són de pagament amb preus "molt assequibles", segons l'organització del certamen. Els espectacles programats a la Taverna de la Fira i també a tots els espais exteriors, com són la Plaça de la Fira, el Pati de l’Anònima i el Pati del Kursaal, tenen un preu de 2 €. La resta estan a la venda per 5 €, amb entrada anticipada, i 10 € si l’entrada es compra el mateix dia de l’espectacle. Es poden adquirir en el següent enllaç.

Programació artística en viu

Enguany la Fira Mediterrània celebrarà en format presencial totes les activitats artístiques programades, tot i que per tal de poder garantir les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries, l’aforament dels espais d’actuació novament s’ha vist reduït respecte les edicions anteriors a la pandèmia. És per aquest motiu que, per tal de poder controlar l’aforament, cal comprar entrada per anar a veure tots els espectacles programats.

Abonaments a 15 euros

A més, i en la línia de facilitar l’accés a tot els espectacles, la Fira ha creat diferents paquets de contingut que permetran veure quatre espectacles de pagament pagant l’entrada de només tres, a un preu de 15 €. En total, la Fira ofereix quatre abonaments de temàtica diferent.