Com ja va passar al Festival de Canes amb el cinema francès fa uns mesos, el festival de Venècia també està escombrant cap a casa. En tots dos casos, hem viscut rècords de cinema local, que es justifiquen pel necessari suport a la indústria del país i perquè en temps de covid sempre resulta més fàcil portar un actor des de Roma que des de Madagascar, per anomenar un lloc a l’atzar. La gran pel·lícula a competició ahir a la Mostra va ser la coproducció entre Itàlia i Espanya Qui Rido Io, protagonitzada pel mític Toni Servillo. I dic mític perquè no trobo un adjectiu més superlatiu per definir aquest actor omnipresent a la secció oficial de Venècia al llarg dels anys i que ha protagonitzat títols imprescindibles del cinema d’aquí com Gomorra i La gran belleza. En el seu nou film, dirigit per Mario Martone, es fica en la pell precisament d’un actor i dramaturg, Eduardo Scarpetta, pare il·legítim del molt més conegut Eduardo De Filippo. El resultat és un homenatge al teatre italià de l’època que potser pateix dels convencionalismes del seu gènere, però que queda redimit per la senzilla genialitat amb la qual Servillo orquestra qualsevol moviment.

La Mostra gairebé va començar les seves projeccions amb un altre títol de l’actor, È stata la mano di Dio, del fabulós Paolo Sorrentino. Sobre el paper, la gran esperança del cinema italià d’enguany. El film ha agradat moltíssim aquí i arribarà a Netflix en obert a mitjans de desembre, quelcom que fa pensar que la productora vol posicionar-lo de cara als Oscars. Partint de la famosa anècdota de la mà de Déu de Maradona, Sorrentino ha fet un film que té poc a veure amb el futbol i es concentra sobretot en la seva pròpia joventut, en el que acaba resultant un retrat fellinià de l’ànima italiana. En competició tots dos títols també s’enfronten als màxims guardons amb Il buco, de Michellangelo Frammartino, America latina, dels germans D’Innocenzo, i Freaks out, de Gabriele Mainetti.