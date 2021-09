La cantant manresana Sara Roy ha publicat el videoclip de la cançó 'Tot és més fàcil', on hi canta amb la seva parella sentimental, Miki Núñez. La cançó, que forma part del seu disc de debut '(A)mar', parla de l’amistat i d’aquelles persones amb les que es comparteix la vida, amb la que la complicitat i l’entesa és absoluta. L'artista col·labora tant en la cançó com en el videoclip amb Miki Núñez, un fet que la pròpia cantant justifica pel fet d’haver-la escrit junts. “Ell és una de les persones amb qui comparteixo la vida i gràcies a la qual tot és més fàcil. I la música és una de les coses més grans que compartim”, diu Roy.

El videoclip, muntat per Belén Ruíz, està construït a base d’imatges gravades al llarg de la relació de Sara Roy amb Miki Núñez. Des que es van trobar fins a l’actualitat. “És un recull de tot el que hem fet”, explica la cantant. El videoclip de 'Tot és més fàcil' també compta amb imatges a El Teatret, que és el seu local d’assaig, espai on neixen i creixen les seves cançons.