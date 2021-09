Al llarg del dissabte dia 25 de setembre, Igualada serà punt de trobada d’escriptors, poetes, il·lustradors, editors i artistes. En el marc d’una edició especial, la desena, el Mercat de Lletres, tot i concentrar el gruix de l’activitat el dissabte, ja tindrà activitats la setmana anterior. Sílvia Soler, Fina Birulés, Jaume Copons, el col·lectiu literari bagenc Lola Palau, Lluís Fortuny i Blanca Llum Vidal seran alguns dels noms que formaran part de la programació de la 10a edició del Mercat de Lletres, organitzat pel departament de Promoció Cultural i la Biblioteca Central d’Igualada. A partir del dimecres 22, amb Sharazzade Bardají, ja hi hauran activitats que serviran de preàmbul per al dissabte. El gruix de les activitats tindrà lloc a la Biblioteca Central i a la plaça de Cal Font.

Fina Birulés, professora de filosofia i autora de diversos assaigs, serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la diada del Mercat de Lletres, amb la seva participació al Club de Filosofia. Pel certamen desfilaran Sílvia Soler, que presentarà la seva nova novel·la, Nosaltres, després o els escriptors del col·lectiu literari Lola Palau. A més d’activitats per a infants i joves, la poesia també serà la protagonista d’aquesta desena edició del Mercat de Lletres amb tres propostes que tindran lloc a la tarda-vespre: el guanyador del Premi de poesia Joan Llacuna 2020, Àngel Martínez Moreno; Lluis Fortuny amb un espectacle musicat i finalment Blanca Llum Vidal i Tònia Passola amb el recital Només el gran desert dels telegrames muts. Per tal d’assistir com a públic caldrà reservar les localitats a www.tiquetsigualada.cat, a partir del 12 de setembre.