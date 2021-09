El musical 'Fama' arribarà a partir del 8 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. L'equip de l'espectacle, dirigit artísticament per Coco Comín i amb el cardoní Dídac Flores a la direcció instrumental d'actors en escena, ha presentat aquest dimecres el musical, que reuneix els elements que "el fan únic en el gènere" i que "transcendeix al temps". L'espectacle es diferència de la resta de les versions per les actuacions instrumentals en directe dels seus personatges i també per l’escenografia. La capital catalana acollirà ara el musical, que posteriorment iniciarà una gira per tot l'Estat. Les entrades tenen un preu de 42 euros i la funció dura aproximadament dues hores.

La història del musical segueix els últims anys de la cèlebre High School for the Performing Arts, al carrer 46 de Nova York (1980-1984), per explorar les adversitats a les quals s’enfronta la joventut, com les pors, els triomfs, els prejudicis, l’esforç o la perseverança. La idea original del musical ha estat concebuda per David De Silva i el guió l'ha fet José Fernández. Guillem Galofré n'és el director musical.

L'elenc comptarà amb Raudel Raún interpretant a Tyrone Jackson i Clara Peteiro en la pell de Carmen Díaz, que s'han imposat entre els més de mil aspirants als càstings. L’elenc de la funció no és gaire conegut, però en paraules de Coco Comín “és important donar visibilitat a les noves generacions”.

Els membres de la companyia provenen de diferents parts del món: de Catalunya, València, altres comunitats del territori espanyol, Argentina, de Filipines o de Guinea Equatorial. Bona part d'ells és la primera vegada que actuen a Barcelona. Comín també ha explicat que a l’hora d’escollir els personatges s’han basat en el talent i en la seva capacitat "d'adaptar els personatges i crear un dream team". Sobre de l’escenari hi ha un total de 28 persones, però algunes fan un paper diferent o encarnen 'covers'.

Segons el productor executiu, Jorge Arqué, els escollits són "els millors dels millors i formaran part de la història de l’escola d’art més famosa del món". Arqué ha explicat que han trobat "molt més talent que quinze anys enrere", amb professionals "molt preparats que canten, ballen i interpreten a un nivell altíssim i amb molt d’esperit de superació i esforç".