Des de fa dues dècades, l'obra 'L'Onze de Setembre i Gironella' s'ha representat any rere any, de manera ininterrompuda. Han estat 20 anys d'un espectacle que, per a alguns, s'ha convertit en una escola de teatre i que forma part de la història del poble. Però aquest any s'ha decidit posar-hi un punt i a part per reflexionar sobre el seu futur.

Aquest divendres, si el temps ho permet, es farà la darrera representació amb un homenatge a les persones que hi han participat.

"Sabem que és necessari i forma part d'un cicle, però ho vivim amb nostàlgia", explica una de les directores de l'espectacle, Maria Casellas. L'obra gira entorn de la història d'una família de Gironella que l'any 1714 va col·laborar en la defensa de Barcelona.

L'àvia la duia de petita i sempre s'havia implicat molt en l'obra. Per això, quan va morir, l'Ariadna Colilles –una de les actrius- va sentir que formar part de 'L'Onze de Setembre i Gironella' era una forma d'homenatjar-la. Per a alguns, participar a l'obra és una qüestió sentimental i per a d'altres, com l'Aida Zumajo, també ha estat una escola. "Ara estudio teatre, i participar en aquest projecte m'ha ajudat a agafar molta confiança en mi", explica.

L'espectacle combina ficció amb la història real, i es basa en el cas inventat d'una família de Gironella que l'any 1714 va col·laborar en la defensa de Barcelona. Durant anys, ha estat una de les poques obres que es feien al país en relació a aquesta temàtica i això l'ha convertit en un referent. Però després de 20 anys, els impulsors creuen necessari fer un punt i a part, i reflexionar sobre el seu futur.

Per aquest motiu, si el temps ho permet, aquesta nit es farà la darrera representació de l'obra. Un fet que, entre els participants, es veu amb "tristesa i nostàlgia", però que també consideren necessari. "Jo m'he fet gran amb aquesta obra, quan vaig començar tenia 22 anys i ara en tinc 42. Tot és molt emotiu, forma part de la nostra història", explica l'Eva Pagerols, una de les actrius.

L'última representació, que es farà aquest vespre a les 10 de la nit a les roques del Pont Vell, serà un homenatge a totes les persones que han format part del projecte. Per això, quan acabi l'espectacle, es projectarà un documental d'homenatge als 20 anys, protagonitzat per actors, actrius i personal tècnic.