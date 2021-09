El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) iniciarà la temporada 2021-2022 amb 1.110 persones abonades a la nova programació. La temporada arrencarà el 18 de setembre i comptarà amb 405 funcions de 38 espectacles diferents. El període per adquirir abonaments continuarà obert tota la temporada. Aquest divendres s'ha obert la venda general d'entrades al públic pels espectacles del primer trimestre. Amb la nova programació, que durant els primers mesos inclourà obres com 'Running for democracy', 'La Víctor C. o 'Nosaltres (A nosotros nos daba igual)', el TNC pretén obrir les portes a "nous públics". La d'enguany serà la primera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del teatre.