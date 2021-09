Darreres hores abans de la cerimònia de clausura i temps per especular amb el palmarès i per reivindicar una joia vista en una secció paral·lela. De la molt interessant «Giornate degli autori» hem pogut veure el film Tres, de Juanjo Giménez, realitzador del curtmetratge Time Code, nominat a l’Oscar i guanyador de la Palma d’Or a Canes. El seu debut en el llargmetratge remet a Impacto, de Brian de Palma, La conversación, de Francis Ford Coppola, i Berberian Sound Studio, de Peter Strickland, tres obres mestres a la seva alçada. Tres és un relat fantàstic i paradoxal en el que una sonidista ha quedat fora de sincronia i escolta els sons fora de context. Som davant d’un film extraordinari construït amb saviesa i amor pel passat del cinema, però que encara el futur del setè art amb un enginy i un talent difícil de mesurar. Una joia imprescindible protagonitzada per Marta Nieto i el manresà Miki Esparbé que es podrá veure al festival de Sitges.

Al vespre tindrà lloc la cerimònia de clausura de la secció oficial i podrem descobrir un palmarès difícil de resoldre. Una responsabilitat que ha assumit el jurat que lideren els dos darrers guanyadors dels Oscar, Bong Joon-Ho (Parasitos) i Chloe Zhao (Nomadland). Dos anys de producció cinematogràfica mundial acumulada van donar per un festival de Canes amb una selecció autoral intimidadora, però la qualitat d’aquesta Mostra 2021 és realment difícil de superar. Crec que mai havia assistit a una selecció oficial tan impecable. Les possibilitats de Lleó d’Or són moltes i variades, però personalment em sembla que The card counter, de Paul Schrader, és el film més complert, amb una inventiva direcció, un guió tan brillant com reivindicatiu, i una gran interpretació d’Oscar Isaac. Però la crítica no la té entre les seves preferides on, objectivament, podríem destacar 8 títols, amb Madres paralelas,The power of the dog, È stata la mano di Dio i Spencer al capdavant, sense oblidar la sorpresa a darrera hora de la compromesa cinta francesa Un autre monde. A l’hora de pensar en premis d’interpretació, Lindon, Cumberbatch i Servillo destaquen al costat d’Isaac, mentre en l’ apartat femení hi ha una lluita espectacular entre Stewart, Colman, Cruz, Jong-Seon i Vartolomei. L’esforç per triar entre el bo i el millor tindrà com a compensació enguany una collita de cinema extraordinària.