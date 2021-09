L’Aula d’Arts Escèniques arrencarà el proper dilluns, 20 de setembre, el nou curs amb una àmplia oferta formativa de teatre i teatre musical per a totes les edats. Es tracta d’una oferta formativa municipal i de qualitat en el camp de les arts escèniques, que permet als alumnes descobrir i aprofundir d’una manera lúdica en les tècniques teatrals en un entorn professional com és el teatre Kursaal. Alhora, en aquests temps de pandèmia, és una eina útil per combatre’n efectes, sobretot en els infants.

Com en el curs passat l’Aula garantirà les mesures sanitàries i de seguretat per als alumnes i mestres des del moment que els alumnes arriben al Kursaal i fins al moment que en marxen. Per això es faran grups reduïts i es faran les classes en espais amplis. Tot i que ja hi ha alguns cursos complets, les inscripcions encara són obertes i es poden fer per internet a www.kursaal.cat/formacio/cursos o a les taquilles del Kursaal.

Aquest curs, l’Escoleta de Teatre ofereix diferents cursos adreçats als més petits: Teatre Petits per a nens i nenes de 4 a 6 anys; Teatre Infantil per a nens i nenes de 7 a 11 anys; Teatre Juvenil (nivell 1 i 2) per a nois i noies de 12 a 17 anys, Teatre Musical Juvenil per a nois i noies de 12 a 16 anys; Teen Theatre (Teatre Juvenil en anglès) de 12 a 17 anys i Teatre jove Avançat a partir de 14 anys. Pel que fa a l’Aula de Teatre, manté aquest any l’oferta formativa de l’any passat amb un curs de Teatre d’Adults i Teatre Musical d’Adults - Spamalot (a partir de 16 anys). I un any més es realitzarà el curs de Coreografies.En aquests moments ja hi ha tancats alguns cursos: Teatre Juvenil, Teatre Adults i els grups dels dilluns de Teatre Infantil.

Des de l’Aula es vol destacar que l’aprenentatge teatral ajuda a incrementar les habilitats cognitives, millora de les competències i la motivació personal, potencia la inclusió social i ajuda a desenvolupar trets de la personalitat com la confiança, la creativitat, la imaginació, el pensament crític, l’expressió emocional... L’aprenentatge teatral també condueix a un major èxit escolar i les persones que fan teatre o qualsevol art tenen més possibilitats de mostrar una bona salut.

L’Aula de Circ que es porta a terme a l’Espai Sant Domènec i que organitza l’associació La Crica també té les inscripcions obertes a: https://www.lacrica.cat/