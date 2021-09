La companyia de teatre solsonina Lacetània Teatre homenatja una de les pel·lícules més recordades del grup d’humoristes britànics Monty Python. Molta Merda és una adaptació «molt adaptada», com afirma la mateixa companyia, de l’obra Els cavallers de la taula quadrada, que aconsegueix mantenir l’essència de l’original però adaptada al públic solsoní i a la realitat del segle XXI.

El solsoní Aleix Albareda, encarregat de l’adaptació i la direcció de l’obra, aconsegueix l’objectiu de ser fidel a la versió original dels Monty Python, mantenint l’esperit de fer una crítica als estereotips de la vida moderna a través de l’aventura del rei Artur i dels seus cavallers en la seva missió d’aconseguir el Sant Grial.

La història s’engega amb el rei Artur captant els que seran alguns dels cavallers que l’acompanyaran en el seu viatge en cerca del Sant Grial. Després de patir un atac dels francesos a cop de baguette i separar-se, Artur es troba en un bosc on ha de superar unes proves per seguir endavant amb l’aventura. Finalment troben el grial en un lloc inesperat i, com no podia ser d’una altra manera, l’obra acaba amb un gran casament.

Molta Merda no es pot entendre si no és com una comèdia musical, i és que l’humor i la música són els dos grans pilars de l’obra, tal com ho era en la pel·lícula original. Tot i això, aquesta adaptació aconsegueix que els espectadors solsonins puguin endinsar-se en les aventures del rei gràcies a algunes referències locals i a les interaccions del públic amb els mateixos actors, sovint anomenats pel seu nom de pila, i al trencament de la quarta paret. Això fa que l’experiència sigui més especial pel públic de la ciutat, tot i que en pot gaudir qualsevol persona.

L’adaptació de Lacetània Teatre ha destapat l’aportació de grans cantants que han fet lluir les melodies mundialment conegudes de la pel·lícula original dels Monty Python amb les lletres també adaptades. També algunes de les escenes com la del cavaller negre, l’aparició del conill assassí o l’ús de cocos per simular el galop dels cavalls són fidels a la pel·lícula original.

L’obra, que estava pensada per estrenar-se durant la festa major de l’any passat, però que finalment es va ajornar per la pandèmia, és en si una crítica als estereotips de l’actualitat. Un dels números musicals que més destaquen és un cant a l’alliberament sexual, sense deixar de banda la paròdia dedicant una cançó a assegurar que no és possible fer un musical sense gais.

«Molta Merda» surt de la nevera un any després

Lacetània Teatre ha estrenat l’obra Molta Merda aquest cap de setmana aconseguint omplir el Teatre Comarcal en les dues ocasions. L’obra havia estat un any a la nevera a causa de la pandèmia i aquest any, amb la situació sanitària millorada, finalment s’ha pogut portar a l’escenari. Per aquesta obra s’han reaprofitat alguns telons de l’escenografia del muntatge dels Pastorets. A més, els tècnics hi tenen una funció important, fent possible determinades ambientacions, aparicions de personatges inesperades o, fins i tot, l’ús de pirotècnia. Molta Merda es podrà veure encara el dissabte i diumenge vinent.