Després del seu pas pel Festival de cinema de Venècia, arriba a la gran pantalla una de les pel·lícules més esperades de l’any ‘Dune’, dirigida per Denis Villeneuve. La segona adaptació cinematogràfica de la saga de ciència-ficció escrita per Frank Herbert s’estrena 37 anys després de la cinta dirigida per David Lynch. Aquesta setmana també s’estrena la coproducció catalana 'Las consecuencias', de la veneçolana Claudia Pinto, un drama psicològic en clau de thriller que narra la història d'un enigma familiar, emocional i íntim. Amazon Prime Video estrena aquest divendres la pel·lícula francesa ‘Le Bal des Folles’ dirigida i protagonitzada per Mélanie Laurent.

El director de films com ‘La llegada’ i ‘Blade Runner 2049’ estrena ‘Dune’, una història que se situa al planeta Arrakis, l’únic lloc de l’univers on es troba ‘l'espècie’, una substància molt anhelada i valuosa. Quan la família Atreides arriba a aquest perillós planeta per l’extracció de l’espècie estarà en el punt de mira de forces malvades que intentaran eliminar-los. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac i Zendaya en són els protagonistes.