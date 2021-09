Amb entrades exhaurides, el cantautor solsoní Roger Mas estrenarà oficialment avui el seu darrer treball, Totes les flors, al Mercat de Música Viva de Vic. Ho farà al Teatre de L’Atlàntida a les 21.15 h després que el passat diumenge 5 de setembre el públic solsoní escoltés en primícia les noves cançons en el concert solidari que, per 23è any consecutiu, va organitzar l’ONG Solsonès Obert al Món (SOM) en el marc de la festa major i que va aplegar més de 400 persones a la plaça del Camp. Mas va publicar ara fa una setmana el senzill d’avançament Amb la polla i amb l’ou, dedicat a la xef Carme Ruscalleda. A l’escenari, Roger Mas (veu i guitarres) estarà acompanyat de Xavier Guitó (pianos), Arcadi Marcet (contrabaix) i Míriam Encinas Laffitte (dilruba, viola, flautes i percussions). Totes les flors ( Satélite K, 2021) sortirà al mercat demà. Com explicava el mateix artista, el seu nou treball és «un viatge directe amb cançons curtes» que poden recordar temes que formen part dels seus 25 anys de trajectòria, una efemèride que celebra enguany.