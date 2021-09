«Sóc un cineasta experimental, més que no pas un documentalista. I no busco una difusió majoritària, ni un públic ampli, amb una obra personal, d’acord amb el que jo vull fer, però que tingui una certa exhibició és un reconeixement i una oportunitat», afirma Enric Roca Carrió (Manresa, 1957) arran de la projecció avui (19.30 h) a la Filmoteca de Catalunya de la seva pel·lícula Belles fulles de tardor, que mostra l’amistat (còmplice i sorneguera) de dues persones de la tercera edat: els manresans ó Salvador Farrés, que el passat 4 de setembre va complir els 101 anys; i Joan Cals, de 87 anys. El film, que ja va rebre una menció especial del jurat en la passada edició del Clam, es projecta en el marc de la presentació de la programació del festival Terra Gollut, organitzat pels Amics del Cinema de la Vall de Ribes i que difon obres que transmeten valors amb compromís social.

Per tant, la projecció és, per a Roca, una doble alegria. Primer, per la selecció de la pel·lícula per a aquest festival itinerant, principalment per les comarques gironines. Després perquè els responsables del certamen van fer una proposta de tres pel·lícules als responsables de la Filmoteca per a aquesta sessió de presentació de la programació i l’escollida va ser la seva. A més, participarà en la presentació, acompanyat pels dos protagonistes del film, «si no hi ha cap canvi». Tot i que s’afanya a afegir que «tot i que el Salvador cada cop està més gran, està igual de fantàstic. Vam acabar ara la pel·lícula ara fa just un any, i hagués anat bé poder continuar, però es va acabar en el moment en el qual a ells ja els estava bé».

Roca destaca que els responsables del festival Terra Gollut li han transmès que estan contents que el seu film es projecti en la presentació de la seva programació a la Filmoteca perquè «representa el tipus de cinema que ells volen gestionar». Belles fulles de tardor, que el manresà ha presentat a altres festivals, competirà a concurs al festival de la Vall de Ribes. I, arran de la selecció a Terra Gollut, la pel·lícula també es podrà veure a la plataforma Filmin.

Enric Roca ja es va encarregar de presentar la projecció de quatre curts del projecte manresà Visuals a la Filmoteca el 2015, en el marc de la Setmana del Cineclubisme. «Però era una sessió presentada en nom del Cineclub Manresa, no hi havia cap treball meu». Ara, mostrar en aquest escenari una creació seva és «una oportunitat de fer arribar el meu treball a gent del món cinematogràfic, a un públic molt entès, que pot valorar i apreciar la proposta, que està feta amb pocs recursos». A Manresa, Belles fulles de tardor es podrà tornar a veure el 22 d’octubre (18 h, auditori de la Plana de l’Om), dins del programa d’actes del Dia de la Gent Gran.