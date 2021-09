"Es veu que la gent d'Apple Music no té clar què és una polla i ens ha censurat". D'aquesta manera ha reaccionat Roger Mas a la decisió de la multinacional americana de vetar-li el títol del seu darrer single, 'Amb la polla i amb l'ou', que a la reconeguda plataforma musical apareix amb tres asterisc al lloc on hauria de posar 'polla'.

El cantautor solsoní fa tot just una setmana que va publicar la cançó, un tema que està dedicat a la xef Carme Ruscalleda i que, ell mateix ha reconegut davant dels mitjans de comunicació que té un títol que pot dur a malentesos. Polla és una paraula polisèmica, però a Apple sembla ser que han decidit només acceptar-ne un dels seus significats, precisament el que no va escollir l'artista. "De Sant Pol cap al cel, i del mar a Sant Pau, del pregon de l'afrau i de l'hort de la mel. El que és vell es fa nou i es dispara precís amb les mans, amb l'encís, amb la polla i amb l’ou", diu la lletra de la cançó.

'Amb la polla i amb l'ou' i les altres 9 cançons del nou disc de Mas, 'Totes les flors' (Satélite K, 2021), van sonar aquest dijous a l'Atlàntida de Vic en la posada de llarg de l'àlbum. El concert, programat dins del Mercat de Música Viva, va fer el ple i va permetre al públic gaudir d'unes lletres plenes d'optimisme. L'autor ha definit aquest darrer treball com un "viatge directe de cançons curtes i fresques" on es respira esperança després d'un any protagonitzat per la pandèmia de la covid-19. 'Totes les flores' és l'onzè treball que publica Mas i arriba just quan el cantant celebra els 25 anys de carrera.

Precisament Roger Mas és el convidat d’aquest setembre del cicle ‘Pessics de Vida’, que organitzen la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural del Casino. L'entrevista tindrà lloc el dimecres 29 de setembre (19 h, Auditori de la Plana de l'Om de Manresa), i l'encarregat d'entrevistar-lo serà el periodista Marc Serena.

L'acte es farà en una modalitat que combina l’entrada presencial i la difusió en directe per Internet a través del canal de Youtube de Manresa Cultura. L’aforament a la sala és limitat. Per accedir-hi cal disposar d’invitació que es pot aconseguir en aquest enllaç https://kursaal.koobin.cat/pessicsdevisa-rogermas o de forma presencial a les taquilles del Kursaal.

El cicle compta amb la col·laboració de Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa, DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.