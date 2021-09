Roger Mas ha omplert l'Atlàntida amb cançons plenes d'optimisme aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV). El cantautor de Solsona ha estrenat de forma oficial els temes del seu darrer disc, 'Totes les flors' (Satélite K, 2021), un treball que arriba coincidint amb els seus 25 anys de carrera. Ho ha fet amb les entrades exhaurides i un públic que ha celebrat poder recuperar la presencialitat dels concerts en directe després d'un any de pandèmia.

Roger Mas ha actuat a l'Atlàntida amb les entrades exhaurides i una setmana després de llençar el single 'Amb la polla i amb l'ou' dedicat a la xef Carme Ruscalleda. El solsoní ha desgranat els deu temes del seu últim treball, 'Totes les flors', que ell mateix ha definit com a un "viatge directe de cançons curtes i fresques" on es respira optimisme després d'un any marcat per la pandèmia de la covid-19. Es tracta del seu onzè treball que publica i que ve a ser el colofó dels seus 25 anys que porta dalt dels escenaris.

El cantautor, que s'ha mostrat molt proper al públic, ha confessat que estava molt content de poder presentar el nou treball. I ha precisat que, en realitat, feia 20 anys que es podia guanyar la vida, "arribant a final de mes" i vivint només de la música. Durant l'actuació també ha interpretat dues cançons d'anteriors treballs, 'Non manca niente' i 'Volant'.