No hi haurà novament la tradicional catifa vermella per acollir multitudinàriament les estrelles convidades, però, no obstant això, Donostia 2021, que se celebra des d’avui i fins al 25 de setembre, farà un pas endavant després de l’edició crítica de l’any passat, i seguirà caminant cap a la desitjada normalitat. I en aquest sentit destacarà la presència d’algunes figures emblemàtiques: la meravellosa Marillon Cotillard, la versàtil Jessica Chastain, el controvertit Johnny Depp…

Però, indubtablement, la carta guanyadora d’enguany serà una programació veritablement espectacular, que aplegarà presentacions molt prometedores i títols esplèndids que han excel·lit en certàmens de prestigi (hi podrem veure, concretament, d’alguns dels llargmetratges més valorats a Canes). La selecció oficial fou durant molts anys el punt més feble de Donostia, però en els darrers anys el panorama ha canviat (i millorat) ostensiblement. I la programació del 2021 es revela certament apassionant. La inauguració reunirà dos mestres consagrats: el xinès Zhang Yimou (autor de joies com Sorgo rojo i La linterna roja) ens oferirà el seu darrer treball, Second, i l’espanyol Carlos Saura (un clàssic indiscutible) presentarà un curt, Rosa rosae. La guerra civil. Un bon aperitiu per preparar-nos per gaudir de les noves creacions de dos dels realitzadors més importants del cinema europeu actual. Earwig és la quarta pel·lícula de la francesa Lucile Hadzihalilovic, que ens va fascinar i pertorbar amb les oníriques i prodigioses Innocence i Evolution. Terence Davis (el mestre britànic de Voces distantes i The Deep Blue Sea) ha tornat amb Benediction, una altra cinta imprescindible per seguir delectant-nos d’un cinema tan estilitzat com penetrant. Entre els noms menys coneguts, la danesa Tea Lindeburg ens regalarà probablement una de les sorpreses més estimulants amb el seu As in Heaven, una drama d’època, en què es percep l’empremta del genial Carl Dreyer.

Donostia esdevindrà, un any més, l’aparador perfecte per a les propostes més ambicioses del cinema espanyol. Ens retrobarem amb autors suficientment reconeguts (Icíar Bollaín, Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa, Manuel Martín Cuenca…), però, sens dubte, el plat fort per als paladars cinèfils més exigents serà el nou projecte del director ibèric més francès, Jonás Trueba: un film de tres hores i vint minuts, Quién lo impide, que segurament confirmarà la brillantor del seu anterior i memorable treball (La virgen de agosto).

La secció Perlak ens permetrà, d’altra banda, descobrir un bon grapat de delicatessen que ja s’han guanyat els elogis, més o menys unànimes, de la crítica internacional. La polèmica radical desembarcarà al festival de Donostia amb l’extrema Titane, de la francesa Lucia Ducournau (es va revelar amb la desassossegant Crudo), la bomba oficial de la temporada. L’incombustible Paul Verhoeven (Benedetta), l’inventiu Wes Anderson (The French Dispatch), la recuperada Jane Campion (The Power of the Dog) i l’extraordinari Todd Haynes (The Velvet Underground) són alguns dels grans noms que enriquiran una programació d’alta volada.

L’edició de 2021 constituirà una cita majúscula i indispensable per poder capturar l’energia creativa més intensa d’una temporada irremeiablement agitada i farcida de peces formidables.