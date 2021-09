La gira que havia de portar l’obra La habitación de María a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa el 14 de novembre, protagonitzada per Concha Velasco, ha quedat suspesa a petició de l’actriu, que va anunciar fa uns dies la seva retirada dels escenaris. El teatro Bretón de Logroño acollirà les darreres funcions de l’obra els pròxims dies 20 i 21 de setembre.

El teatre Kursaal ja s’ha posat en contacte amb les persones que havien adquirit les entrades per informar-los de la cancel·lació per fer-los la devolució de l’import de les entrades. La habitación de María, dirigida per José Carlos Plaza, ha realitzat 144 funcions des de la seva estrena, el 19 d’agost de 2020 al Teatro Victoria Eugenia de Donosti, ha recorregut 25 localitats i ha estat vista per 31.393 espectadors (a falta de comptabilitzar els que assisteixin a les dues últimes representacions).

A Madrid, va fer temporada al Teatro Reina Victoria, del 21 d’octubre de 2020 al 24 de gener de 2021; a València, del 24 de març al 4 d’abril de 2021 i a Barcelona, ​del 18 al 30 de maig de 2021 al Teatre Goya.

Concha Velasco ha actuat en nombroses ocasions al Kursaal. El 2009 amb La Vida por delante, el 2012 amb Yo lo que quiero es bailar i el 2015, amb Olivia y Eugenio.