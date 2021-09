Les road movies (pel·lícules de carretera) configuren un vertader subgènere que ens ha proporcionat un bon grapat de títols memorables (En el curso del tiempo i Carretera asfaltada en dos direcciones, entre altres). Con quién viajas, l’opera prima de Martín Cuervo, pertany a aquest tipus de cinema i es revela com una obra tan curiosa com imperfecta. Els seus protagonistes són quatre desconeguts que han contactat mitjançant una aplicació per compartir un viatge en cotxe de Madrid a Murcia. El seu conductor, Julián, és un ésser estrafolari que sembla amagar un secret inquietant. O potser tots els dubtes que genera responen a les paranoies dels seus companys?

Con quién viajas apareix com un desafiament creatiu tan modest com atrevit: només quatre actors i pràcticament un únic escenari (l’interior d’un automòbil). El director novell es mou hàbilment entre la comèdia excèntrica i el thriller pertorbador. L’arrencament és titubejant, amb una intriga dominada per un actor (Salva Reina) que exhibeix un histrionisme indigest. Però l’interès (i la temperatura) de la trama van augmentant progressivament fins a una conclusió que ens enganxa i sorprèn amb tot un seguit de girs impactants del guió.

El realitzador espanyol ha signat un exercici de suspens tan enginyós com irregular, que treu, sobretot, un òptim rendiment expressiu del seu claustrofòbic espai i de la seva irònica banda sonora, que inclou cançons de Los Brincos i un so (amb un predomini de la secció de cordes) que evoca l’univers musical del gran Alfred Hitchcock. Un debut petit però gens desdenyable. Les actrius (Andrea Duro i Ana Polvorosa) destaquen en un repartiment desigual i mantenen oportunament la tensió en aquest divertiment maliciós, on l’aventura interior, consubstancial dels llargmetratges de carretera, adopta una sucosa irreverència.