El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) va tancar ahir dissabte la seva 33a edició, un certamen que ha estat marcat per les restriccions, però que ha servit com a «punt d’inflexió» en la indústria musical. «Estem al principi de temporada, es plategen les programacions de l’any que ve i hi havia molta gent que no es trobava des de feia anys. El fet de veure música en directe, trobar-se de nou i plantejar negocis ha estat important», subratllava ahir el director del MMVV, Marc Lloret. Les xifres ho demostren: més de 600 professionals acreditats (494 de catalans, 92 de la resta de l’Estat i 40 d’internacionals), una seixantena d’actuacions en directe (26 amb entrades exhaurides) i 17.000 persones de públic. Amb la vista posada a la propera edició, Lloret desitjava un certamen convencional, 100% presencial i amb escenaris grans. Els organitzadors subratllaven que l’assistència de tants professionals ha evidenciat, precisament, la necessitat de reactivar el sector de la música en directe.