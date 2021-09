La programació del festival de Sant Sebastià compta entre les seves fortaleses habituals amb part del millor cinema espanyol de l’any. Si un film del país no ha passat per Donostia, ho tindrà difícil per després consolidar-se en la cartellera dels cinemes o en la temporada de premis. Tot i que enguany la cinta d’inauguració és One second del xinès Zhang Yimou, cal destacar que l’acompanya un curt espanyol i no d’un director qualsevol. El mític Carlos Saura signa Rosa Rosae. La guerra civil, un treball documental amb música de José Antonio Labordeta que ha dedicat als nens de la Guerra Civil espanyola. Es tracta d’una emocionant recopilació de dibuixos en un cru blanc i negre de les pintures negres de Goya i amb un ànim crític tan obvi com necessari. Ja dins de la secció oficial ha destacat el llarg Maixabel, d’una realitzadora que no acostuma a fallar mai. Icíar Bollaín s’ha atrevit a exposar un tema realment candent en el país basc, la redempció d’ETA, però afortunadament és molt menys candent que el primer any que vam venir a cobrir el festival i La pelota basca de Julio Medem es va projectar amb una perceptible por a un atemptat terrorista. El nou film de la realitzadora madrilenya ens situa l’any 2011 quan una sèrie de trobades van permetre que Maixabel Lasa, vídua del dirigent socialista Juan Mari Jáuregui, es trobés cara a cara amb els assassins del seu marit. Amb aquest potencial dramàtic i una Blanca Portillo formidable, aspirant a tots els premis possibles, Bollaín presenta el seu quart film a competició després de Mataharis, Yuli i Te doy mis ojos. Cal recordar que per aquest darrer film ja van obtenir aquí els premis d’interpretació tant Laia Marull com Luis Tosar, que retorna també en aquesta Maixabel. Entre els altres títols espanyols estrenats aquests dies a Donostia també podem destacar Ellas transportan la muerte i Competencia oficial, vistes recentment a Venècia, i, procedent de Canes, l’excel·lent documental Buñuel, un cineasta surrealista, que posa en context al geni de Calada amb el moviment artístic que va canviar el segle XX.