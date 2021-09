La temporada de tardor del Teatre Municipal de Berga, que va de setembre a desembre, és a punt de començar i estarà formada per una desena d'espectacles. "Encarem una temporada ambiciosa amb propostes variades i per a tots els públics amb la voluntat de dinamitzar un espai clau de la ciutat com el Teatre Municipal. S’aposta, doncs, per apropar la cultura al màxim i per convertir aquest equipament en un espai referencial per al conjunt de veïns i veïnes”, explica la regidora de Cultura de Berga, Roser Valverde.

De fet, algunes de les propostes programades han passat o passaran per festivals, grans teatres i sales com per exemple, el Mercat de Música Viva de Vic, el Teatre Nacional de Catalunya, El Maldà o el Teatre Kursaal de Manresa, entre d’altres. L'oferta de la temporada és la següent:

El bon policia: Comèdia afilada de Santiago Rusiñol

El bon policia obrirà la programació cultural de tardor i hivern del Teatre Municipal de Berga. Ricard Farré i Arnau Puig protagonitzen una afilada comèdia de Santiago Rusiñol que en la seva estrena l’any 1905, va provocar un gran enrenou de crítica i no va deixar indiferent al públic de l’època. 115 anys després, la història de supervivència de dos amics en un temps (també) de crisi, l’amor i un seguit d’embolics hilarants tornaran a posar en evidència els prejudicis socials, la repressió i l’arbitrarietat de la justícia. En un joc que trenca totes les convencions, només dos actors interpreten tots els personatges de l’auca convidant a l’espectador a riure plegats del món que ens ha tocat viure. El Maldà produeix aquest espectacle que es farà el diumenge, 26 de setembre, a les 18 h. Les entrades costaran 10 €.

Gala de Televisió del Berguedà: Tres dècades televisives

El 8 de setembre es van complir 30 anys del naixement de Televisió del Berguedà. Per commemorar l’efemèride, l’equip que forma part de la televisió local ha preparat una gala de celebració presentada per Eric Calderer i Alba Sanclimens, que es farà el dissabte, 9 d’octubre, a les 19 h. Per assistir a l’esdeveniment serà necessari reservar la butaca enviant un missatge de WhatsApp al telèfon 679 781 535. La gala també es podrà seguir en directe per Televisió del Berguedà.

Port Bo: Havaneres i cançó de taverna

El grup Port Bo oferirà una cantada d’havaneres i cançó de taverna en benefici de la Fundació privada Tutelar del Berguedà. Port Bo va néixer l’any 1966 a Calella de Palafrugell i ha participat en totes les edicions de la cantada anual que es porta a terme en aquest antic poble de pescadors de la Costa Brava. De fet, el grup va ser un dels impulsors de la cantada juntament amb altres amants de les havaneres. La formació té una vintena de discos editats, comptant els discos propis i col·laboracions fetes amb altres artistes o formacions. Josep Nadal (tenor), Irineo Ferrer “Mineu” (baríton) i Carles Casanovas (veu baixa, guitarra i direcció musical) oferiran una actuació farcida de temes propis i temes populars. El concert es farà el diumenge, 17 d’octubre, a les 19 h. L’actuació és solidària i s’aplicarà el sistema de taquilla inversa en què cada espectador i espectadora decideix allò que vol pagar un cop finalitzat l’espectacle sense que hi hagi un preu mínim o màxim establert.

El Petit de Cal Eril: No sabràs com acabarà la història

Berga formarà part de la gira de concerts del grup El Petit de Cal Eril que acaba de publicar el seu vuitè disc ocult rere les sigles N.S.C.A.L.H. (No Saps Com Acabarà La Història). La música de la formació travessa el cosmos per generar al seu voltant una força gravitacional imparable. L’últim treball discogràfic és una nova baula en una trajectòria que –amb discos com La força (2016), “△” (2018) i “Energia fosca” (2019)- ha consolidat el grup com una de les formacions clau de l’escena musical catalana i estatal, arrodonint un cicle de creixement forjat tenaçment des de la trinxera i en primera persona, amb un inusitat ritme de producció de discos i sense parar de tocar en directe. El Petit de Cal Eril és un grup integrat per Joan Pons (veu i guitarra), Artur Tort (teclats), Dani Comas (baix), Ildefons Alonso (bateria) i Jordi Matas (guitarres i teclats). El grup ha passat recentment pel Mercat de Música Viva de Vic i el dissabte, 23 d’octubre, actuarà al Teatre Municipal de Berga, a les 21:30 h. Les entrades tindran un preu de 10 €.

En Patufet: Una rondalla popular catalana

“Hi havia una vegada una entranyable parella a qui agradava cantar, cantava ell, cantava ella.... Un dia aquesta parella va decidir entrar en el món de la maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió. De seguida, però, un fet inesperat els va omplir de patiment: l’infant naixeria molt i molt petit...”. Es tracta d’una adaptació de la popular rondalla catalana sota el títol En Patufet (i els seus pares) de Teatre Nu. És un text escrit en un vers picat i viu, amb tocs d’humor i tendresa. Inspirat en la tradició catalana que ha fet néixer aquest personatge, però amb una mirada actualitzada, moderna i global. Es tracta d’una proposta adreçada al públic familiar interpretada per Maria Berenguer, Víctor Borràs i Meritxell Santamaria. L’espectacle es farà el dilluns, 1 de novembre, a les 18 h. L’entrada costarà 10 € pel públic general i de 5 € per a les persones menors fins a 16 anys.

La Bella i la Bèstia

La companyia teatral de Munt d’Arts presentarà el musical La Bella i la Bèstia, a càrrec d’una vintena d’actors i actrius berguedans. Es tracta d’una adaptació del tradicional conte francès conegut per la versió cinematogràfica de Disney que arribarà al Berguedà per enamorar-nos dalt de l’escenari. Un poblet molt tranquil i amable, un castell encantat, uns treballadors i treballadores atrapats, un príncep i una jove somniadora es veuen amenaçats per un conjur que només l’amor podrà trencar abans que caigui l’últim pètal d’una rosa amagada. Les representacions de l’espectacle es faran el dissabte, 6 de novembre (21:30 h) i el diumenge, 7 de novembre (18 h). Les entrades costaran 12 € i es poden reservar als telèfons 630 750 297 i 692 802 175.

Black Bloc: Màgia innovadora i transgressora

Black Bloc és un espectacle de màgia a càrrec del jove il·lusionista Sanyes que posa el focus sobre els problemes més greus de la nostra societat i els aborda des de l’il·lusionisme per tal que la ciutadania s’impliqui en el canvi. Sanyes utilitza la seva màgia innovadora i transgressora com una eina de denúncia sobre temàtiques com la xenofòbia, el racisme, el canvi climàtic o les persones refugiades. Parlar d’aquestes qüestions des d’un punt màgic, i fins i tot entretingut, aconsegueix acostar al públic qualsevol tema, per complicat que pugui ser, gràcies a la il·lusió. Black Bloc és un espectacle recomanat per a públic a partir de 10 anys que es farà el dissabte, 13 de novembre, a les 19 h. L’entrada per veure l’espectacle costarà 10 € pel públic general i 5 € per a persones fins a 18 anys.

Marató per la salut mental

El Teatre Municipal de Berga acollirà tres jornades d’activitats sobre la salut mental. Es tracta d’actes en benefici de La Marató de TV3 que enguany estarà dedicada a les patologies mentals. La Comissió de Salut Mental del Berguedà organitza i coordina el programa d’activitats que inclourà propostes diverses com per exemple conferències, taules rodones, concerts, activitats esportives o exposicions, entre d’altres. Els actes es faran del 19 al 21 de novembre i els horaris es podran consultar en un programa a part.

Encara hi ha algú al bosc: Supervivents de les violacions durant la guerra a Bòsnia i Hercegovina

Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica. A Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De sobte, la televisió ens servia imatges dels camps de concentració a Bòsnia i Hercegovina, barrejades amb el recompte de medalles olímpiques a Barcelona. El novembre de 2020 va fer 25 anys que va acabar oficialment aquella guerra, on entre 25.000 i 50.000 nenes i dones van ser violades com a estratègia de neteja ètnica. Els focus i les càmeres ja no hi són. Però, ha acabat la guerra per a les supervivents i per als fills i filles nascuts d’aquelles violacions? Encara hi ha algú al bosc és una obra d’Anna Maria Ricard protagonitzada per Ariadna Gil, Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Erol Ilerí i Pep Pascual. L’espectacle es farà el diumenge, 28 de novembre, a les 18 h i s’ha programat en el marc dels actes del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (25N). L’obra està recomanada per a persones a partir de 14 anys i l’entrada costarà 15 € per al públic general i 10 € per a persones fins a 18 anys. Aquesta obra va fer estada al Teatre Nacional de Catalunya el gener d’aquest any.

La dona del tercer segona: L’estigma de la salut mental

La programació cultural de tardor i hivern es clourà amb l’espectacle La dona del tercer segona de Teatre Nu. Es tracta d’un monòleg protagonitzat per Àurea Márquez que interpreta una dona de cinquanta anys, carnissera de professió, que viu amb el seu fill, i explica davant de la seva comunitat de veïns un fet relacionat amb les malalties mentals i amb l’estigma que arrosseguen les persones que en pateixen alguna. El muntatge es representarà el diumenge, 5 de desembre, a les 18 h i l’entrada costarà 10 €.

Informació i venda d’entrades

La venda d’entrades dels espectacles programats per l’Ajuntament de Berga (El bon policia, El Petit de Cal Eril, En Patufet (i els seus pares), Black Bloc, Encara hi ha algú al bosc i La dona del tercer segona) es posaran a la venda a través del portal web www.ticketara.com a partir del 18 de setembre, a les 9 h. També es podran adquirir a la taquilla del Teatre Municipal de Berga, una hora abans de l’inici dels espectacles. L’àrea de Cultura també posa a disposició de la ciutadania un canal per atendre consultes a través de l’adreça de correu electrònic cultura@ajberga.cat i al telèfon 600 463 398. L’horari d’atenció telefònica serà de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.