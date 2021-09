El teatre Kursaal busca nous actors i actrius per als papers de JAN i JÚLIA, els germans que protagonitzen les produccions pròpies del servei educatiu del teatre. Per accedir al càsting cal tenir entre 16 i 25 anys i coneixements de cant i interpretació, i enviar el curriculum vitae i un vídeo interpretant una cançó -o enllaços al YouTube-, i videobook -si se’n disposa- a l’adreça serveieducatiu@mees.cat. Hi ha temps fins el dilluns, 4 d’octubre de 2021.

D’entre les propostes rebudes, es farà una selecció per accedir a un càsting presencial que es convocarà a finals d’octubre, aproximadament. Els nous Jan i Júlia debutaran aquest Nadal amb l’espectacle ‘El meu primer Nadal al Kursaal’, que es programa en una desena de funcions a la sala petita del teatre Kursaal. Per a més informació, es pot trucar al 93.875.34.02 i visitar la web www.kursaal.cat

Albert Ruiz i Sílvia Blavia, més de 10 anys de Jan i Júlia

La història d’aquests dos personatges es va gestar la primavera de l’any 2011, davant de la necessitat d’acostar el teatre Kursaal als infants d’entre 1 i 2 anys amb un espectacle a mida. Des del Servei Educatiu del teatre es va crear ‘El meu primer Kursaal’ que, de la mà dels germans Jan i Júlia convidava els menuts espectadors i els seus pares a compartir vivències quotidianes en un format de taller amb cançons i balls. L’experiència va tenir molt bona acollida i les dues funcions programades inicialment es van haver d’ampliar a 3; i sen va programar 3 més el desembre d’aquell mateix any.

En aquell moment els actors Albert Ruiz i Sílvia Blavia ja es van posar a la pell del Jan i la Júlia i a partir de llavors han anat protagonitzant totes les produccions del servei educatiu del Kursaal.

I el Nadal del 2012 naixia també ‘El meu primer Nadal al Kursaal’, amb els mateixos germans Jan i Júlia com a protagonistes; i el mateix equip al darrere: guió de Cristina Gonzàlez, direcció de Sílvia Sanfeliu, i direcció musical i piano de David Sisó; però amb més músics (Ernest Larroya a la bateria, i Alexis Cabrillana al baix). Un espectacle que, després de més de 10 anys, ja s’ha fet un lloc en l’agenda de les festes de Nadal a Manresa i del qual es programen actualment una desena de sessions.

A partir 2012 el Jan i la Júlia van començar a protagonitzar també ‘La llegenda de Sant Jordi’ que aplega cada any al pati del Kursaal un miler d’alumnes de Manresa d’entre P3-P4 i P5. I una mica més endavant van arribar les dues produccions que el servei educatiu del Kursaal va crear juntament amb l’escola d’anglès Kids & Us: Jan & Júlia, welcome nanny’ (2014) i ‘Jan i Júlia, let’s go camping’ (2017), que s’han pogut veure a diverses poblacions catalanes i també de l’estat espanyol i dels quals se n’han fet més de 80 funcions.

Jan & Júlia al youtube

Amb la pandèmia, les dues darreres edicions de ‘La llegenda de Sant Jordi’ no es van poder fer presencials i des del Servei educatiu es va gravar un vídeo-conte que es va fer arribar a les escoles. I el mateix es va fer amb ‘Jan i Júlia i la Misteriosa Llum’, un vídeo-conte que es va crear el febrer passat amb motiu de la festa de la Llum de Manresa; en què el Jan i la Júlia expliquen la història del miracle de la Llum, que cada 21 de febrer se celebra a Manresa.

Després de més de 10 anys i gairebé 200 funcions, els actors Sílvia Blavia i Albert Ruiz passaran el relleu als seus substituts a finals d’any, per les noves funcions d’El meu primer Nadal al Kursaal’, que es podran veure a la sala petita del Kursaal durant el període nadalenc.