El Kursaal obrirà les portes aquest dimecres, 22 de setembre, per oferir en dues sessions (17 i 19,30 h) l’espectacle sonor C.A.M.E.S.: Comèdies Auditives en Moviment Espontànies i Sensorials, de la companyia Escarlata, projecte de producció pròpia de Transversal Xarxa d'Activitats Culturals. Es tracta d’una audiovisita guiada teatralitzada a les entranyes del teatre, un recorregut per camerinos, passant per les sales d’assaig, tot descobrint curiositats i anècdotes del teatre. L’espectacle, que a banda del dimecres 22 de setembre també es repetirà el 17 de novembre (17h i 19.30h), és gratuït i les invitacions es poden recollir a la taquilla del Kursaal o per internet a www.kursaal.cat

A C.A.M.E.S. els espectadors, proveïts d’audioguies sense fils per escoltar la peça de forma individual i simultània a tot el grup (12 persones per passi), participen de manera activa en la visita guiada fins al punt de convertir-se en els protagonistes de la seva pròpia obra. De fet és una experiència híbrida, a mig camí entre la visita guiada i l’obra de teatre, ideal per a un públic familiar (infants a partir de 9 anys). És un espectacle que es viu de forma individual i amb grups reduïts, per tant, adequat a les actuals normatives sanitàries i de seguretat de la pandèmia. La visita té una durada aproximada d’1 hora. El març passat ja es va celebrar una prova pilot d'aquest muntatge teatralitzat per visitar el teatre.

La companyia Escarlata, Premi Nacional de Cultura per la Generalitat de Catalunya i Premi Nacional de Circ pel Ministeri de Cultura, ha creat i dirigit C.A.M.E.S., que compta amb la proposta musical de la cantant, compositora i intèrpret de Manacor Joana Gomila.

C.A.M.E.S. és la producció pròpia per aquest any 2021 del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, format per deu ciutats mitjanes de Catalunya, i que treballa per la promoció i defensa de la cultura. Des de 2017, i de forma anual, impulsen projectes de producció pròpia en el camp de les arts visuals i escèniques, que tenen lloc de forma simultània als deu municipis de la xarxa. El Kursaal ja va acollir el 2019 Conferència espectacula, de David Espinosa.