La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest divendres, 24 de setembre a les 20h, el concert del cantant terrassenc Miki Núñez, que actuarà per primera vegada al Kursaal per presentar el seu últim treball Iceberg i ho farà amb les entrades exhaurides (amb l’aforament del 70%). L'altra cita del teatre manresà aquest cap de setmana, l'obra que enceta el Toc de Teatre, 53 Diumenges, de Cesc Gay, també té pràcticament exhaurides les entrades per a les dues funcions.

Miki Núñez, que va inaugurar amb la manresana Sara Roy la primera edició del Vibra Festival el juliol el 2020, interpretarà les seves cançons optimistes i enèrgiques, amb certes reminiscències a mítics grups dels 2000 i repassarà els èxits del seu primer treball Amuza. Un nou disc, que inclou temes com el ja reeixit Viento y vida, en el qual col·labora la mítica banda Despistaos, o No m’ho esperava, una altra de les cançons inèdites que mostra un nou registre de l’artista més íntim i personal. Sense oblidar els grans hits del seu primer disc: La venda, Escriurem o Celebrem.

Miki Núñez estarà acompanyat per Albert Borrás (guitarra), Carlos Bastida (baix), Jofre Alemany (saxo), María Cofán (trombó), Neus Aranda (trompeta), Oscar Jorba (bateria) i Xavier Borrás (teclat).

Durant l’espectacle s’aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l’aforament i l’ús de mascareta durant tota la funció.