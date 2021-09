Neix ADOB (Artistes DO Bages), una sèrie audiovisual que té per objectiu donar visibilitat al conjunt d’artistes que estan vinculats a la comarca del Bages. I un projecte que té la voluntat d’encabir dins la producció una selecció d’artistes amb diferents recorreguts (ja consolidats o en fase emergent), de diferents estils i disciplines, intergeneracional i equitativa en termes d’igualtat de gènere. La iniciativa la promou Sergi Torricelli, enginyer de so i músic multiinstrumentista, a través de l'estudi de gravació Litel.cat, situat en els antics estudis Kay, a les Farreras; Borja Olalla (realitzador audiovisual i músic) i Joel Díaz (pianista i pedagog). La primera temporada de la sèrie, que es podrà veure a través de les xarxes socials, a Instagram

o Facebook- tindrà deu episodis de música i creacions en directe a l'estudi amb artistes procedents de diverses disciplines. El projecte uneix aquestes expressions artístiques a través d'un maridatge de vi de la DO Pla de Bages, recomanat per un sommelier de referència en enologia de Catalunya.

Artistes DO Bages aposta per una producció 100 % bagenca, des dels mateixos artistes fins a l’estudi d’enregistrament, passant pels professionals que intervenen en el procés des de l’inici fins la seva publicació. L’objectiu del projecte és oferir als artistes de la comarca un espai i una eina de difusió de la seva obra i donar-los visibilitat a través de l’ús professional de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Cada episodi constarà de 4 capítols que s’emetran setmanalment.

La primera temporada d’ADOB constarà de 10 episodis de 4 capítols cadascun, emesos setmanalment i repartits en 10 mesos, d’octubre de 2021 a juliol de 2022. Cada episodi donarà a conèixer dos projectes artístics diferents: un projecte musical i un artista vinculat a les arts escèniques o plàstiques com pintura, vidrieria, ceràmica, moda, circ, fusteria, dansa o tatuatge; i comptarà amb un maridatge d’aquestes disciplines amb un vi de la DO Pla de Bages. En total, un material audiovisual format per més d’una quarantena de vídeos.

Els tres primers capítols de cada episodi contindran cadascun un clip musical enregistrat en directe a l’estudi Litel.cat, on es podrà veure el procés de creació d’una obra d’art plàstica o una interpretació escènica que té lloc en el mateix moment en què es fa la gravació del so. En acabar l’emissió dels quatre capítols de cada artista es farà públic l’episodi complet amb tot el contingut dels capítols.

Artistes de la primera temporada

Per aquesta primera edició s’han seleccionat 10 projectes musicals emparellats amb 10 projectes artístics d’altres disciplines. Unes parelles artístiques que es fusionaran per compartir sinergies i crear un diàleg artístic en estricte directe i sense precedents. Els artistes que formaran part d’aquesta sèrie seran: Alba Careta, Roger Santacana, Quim Moya, Moon Vision, Roser Aromar, Berta Sala, Anna Benet, Roger Andorrà, Susanna Cuevas, Karen Gómez, Jo Jet i Maria Ribot, Killing Weekend, Júlia i Laura Isanta, La Prima Vera, La Crica, Anaïs Vila, Txema Rico, Manel Camp i Elies Picanyol. En aquesta temporada també hi haurà un capítol especial Fira Mediterrània que mostrarà artistes dins l’àmbit de la cultura popular, tradició i d’arrel.