La Llibreria Papasseit de Manresa acollirà avui (19 h), la presentació del llibre 121 cançons i 1 hotel (Símbol Editors) de la periodista i antropòloga manresana Olga Suanya. L’acte consistirà en una conversa entre l’autora i el també periodista i director de Regió7, Marc Marcè.

Suanya (1973) ha traslladat al paper una selecció de les històries que explica en el seu blog -i en un podcast de Rac+1- sobre el Chelsea Hotel de Nova York, on, per exemple, Leonard Cohen va escriure la cançó Chelsea Hotel Nº2, que fa referència a la nit de sexe que va tenir amb Janis Joplin a finals dels seixanta en una de les seves habitacions. Cada dia, durant tot un any, la manresana va penjar una efemèride vinculada a una cançó a chelseahotel.blog. Així, la música és el punt de partida per parlar de records compartits, un fil que permet rastrejar en la memòria col·lectiva i l’imaginari comú que emergeix de les cançons que han marcat una època. Suanya, que es dedica a la comunicació corporativa, ha espigolat en les entrades del blog per servir al lector fins a 121 píndoles de saviesa musical.

Amb la presentació del llibre d’Olga Suanya, la llibreria manresana estrena el nou curs aquesta setmana que es clourà amb una altra autora de la ciutat, Cristina Masanés (1965), resident a l’Empordà. Llicenciada en Filosofia i Màster en Estudis de gènere, Masanés presentarà a la Papasseit Eroica (Avenç, 2021), un diari de confinament i un homenatge a la mare. Serà dissabte, a les 12 del migdia, amb l’editora Núria Iceta i Ariadna Torres.