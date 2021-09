Amb el nou disc acabat de sortir de forn i estrenat fa una setmana al Mercat de Música Viva de Vic, El Petit de Cal Eril actuarà a Manresa, a la sala Els Carlins, el diumenge 14 de novembre en una actuació inclosa en el circuit d’arts escèniques del Centre Històric de Manresa, Tarima, que en la seva edició 2021 suma esforços per a donar suport a la campanya Fem soroll per fer teatre!, que té per objectiu equipar el teatre d’Els Carlins amb un nou equip de so.

El grup liderat per Joan Pons (Guissona, 1981) presentarà el seu vuitè treball, N.S.C.A.L.H, acrònim de «No sabràs com acabarà la història», un disc que parla del pas del temps i que inclou cançons en italià (Non tornerai) i en castellà (Las cosas que creo). Abans d’actuar a Manresa, El Petit de Cal Eril portarà el seu directe a Berga, al Teatre Municipal, el 23 d’octubre. Per al concert a la capital del Bages, les entrades ja estan disponibles a www.elscarlins.cat