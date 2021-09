Aquest diumenge 26 de setembre Sant Fruitós de Bages tornarà a reviure una tarda de diumenge de cinema amb la projecció de “La dona il·legal” de Ramon Térmens.

El municipi fa més de 25 anys que no compta amb sessions regulars de projeccions cinematogràfiques. Antigament hi havia hagut sessions estables tant a La Cooperativa com al Casino que van acabar desapareixent durant els anys 90 deixant als veïns i veïnes sense la possibilitat de gaudir d’aquest tipus d’art escènic al poble.

Durant els anys 20, els santfruitosencs i santfruitosenques havien gaudit de sessions de cinema mut i posteriorment, durant el franquisme s’oferien sessions dobles contínues que es compartien amb els cinemes de Navarcles per tal d’abaratir costos.

Per tal de fer possible el retorn del cinema a Sant Fruitós de Bages, l’Ajuntament ha adquirit una nova pantalla de 6 x3,5 metres , i un nou projector làser de 7000 lúmens de lluminositat, el que permetrà als espectadors gaudir de les sessions en qualitat cinematogràfica. Properament també és previst que s’iniciïn les obres al bar del Teatre Casal Cultural per tal que el públic pugui gaudir d’un refrigeri durant les sessions.

La programació estable de cinema al municipi oferirà títols de pel·lícules de cinema català, gràcies a l’adhesió del consistori al "Cicle Gaudí", que té per objectiu promoure el cinema català i apropar-lo a tots els públics.

Les projeccions es realitzaran el darrer diumenge de cada mes a les 18.30 h, al Teatre Casal Cultural.

La primera de les projeccions serà aquest diumenge 26 de setembre amb "La dona il·legal", dirigida per Ramon Térmens, un film nominat a dos premis Gaudí en les categories de millor pel·lícula i millor actor secundari.

El mes d’octubre es podrà gaudir del film “Les dues nits d’ahir”, de Gerard Vidal i Pau Cruanyes i al novembre arribarà “Donde caben dos” de Paco Caballero.

El preu de les entrades és de 4,5 € (general) i de 3 € (carnet jove, menors de 25 anys i majors de 65 anys) i es poden adquirir a través de l'APP de l'ajuntament i a www.santfruitos.cat