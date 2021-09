La companyia Farrés Brothers i Cia., juntament amb els joves actors Biel Rossell i Biel Serena, han portat als escenaris la primera adaptació teatral professional de la novel·la 'Quanta, quanta guerra...' de Mercè Rodoreda. El Teatre de l'Ateneu d'Igualada acull aquesta setmana un seguit de funcions dirigides al públic escolar. 'Quanta, quanta guerra...' (1980) és la darrera novel·la que va escriure Mercè Rodoreda i relata el viatge iniciàtic d'Adrià Guinart, un jove de 15 anys que marxa de casa per anar a la guerra però que, quan hi és, en fuig tan com pot. "Tenim la mateixa edat que el públic que ens ve a veure i ens interessen les mateixes coses i precisament creiem que aquí recau la connexió amb l'espectador", assegura Rossell.