Molt cinema espanyol durant aquestes darreres jornades del festival de Sant Sebastià, que ja comença a encarar el final. Comencem per Mediterraneo, una proposta fora de competició, dirigida per Marcel Barrena, i que si volguéssim definir-la ràpidament podríem dir que és «la pel·lícula sobre Open Arms». Efectivament, el film ens descriu el procés constitucional de la popular ONG amb un viatge dels seus fundadors a la costa grega per salvar la vida d’aquells que intenten arribar a Europa amb precàries embarcacions i fugint de conflictes armats. Eduard Fernández i Anna Castillo lideren amb convicció i versemblança el repartiment d’un film que s’esforça per lluitar en contra de les convencions del gènere sense renunciar a ser un gran film promocional de les activitats d’Open Arms. En competició hem vist dos films importants del cinema espanyol d’enguany: Quién lo impide de Jonás Trueba i La abuela, de Paco Plaza. L’hereu de la nissaga de cineastes més popular del país s’ha marcat un llarguíssim film (220 minuts, que es diu aviat) que pren el títol i l’ànima d’una cançó de Rafael Berrio per retratar els joves adolescents del país. Tot plegat amb la mateixa sensibilitat i desconcert que va demostrar a la celebrada La virgen de Agosto. Un esforç que li ha costat 5 anys de feina i que pot convertir-se en un retrat generacional que esdevingui una referència. Amb un afany de servir al gènere terrorífic amb tota la seva pragmaticitat s’ha presentat també La abuela, de Paco Plaza. El valencià responsable de les brillants Verónica i REC torna a treure or del terror més ocult en la qüotidianitat en aquest malson sobre una jove que es veu oblidada a tenir cura de la seva àvia. Tot i que el terror no és un gènere habitual al festival, La abuela pot competir per qualsevol reconeixement possible en el palmarès. Destacar també la projecció del fabulós curtmetratge basc Heltzear, de Mikel Gurrea, que ja vam veure a la secció Orizzonti del festival de Venècia. La violència política i l’esforç d’una atleta local es barregen en un treball que posseeix la dura i quadriculada bellesa de l’art d’aquestes terres.