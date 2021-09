Avui surt Golden, el disc del debut en solitari de Júlia Collado (Navarcles, 1998), ja coneguda per ser la veu del grup bagenc d’electrònica Moon Vision. Editat per Hidden Track Records i amb la producció del collbatoí Ferran Palau i el duet d’electrònica gironí b1n0, hi presenta vuit cançons a cavall entre el soul i el rhythm and blues (R&B). I l’estrenarà avui mateix en el marc de La Mercè barcelonina (20.20 h, als jardins del Doctor Pla i Armengol al Guinardó) i diumenge en la jornada inaugural del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (18.45 h, a l’Anònima).

Per al seu nou projecte, Júlia Collado estrena nom artístic: Iris Deco. «No té significat, només vaig pensar que era maco fonèticament i estèticament. El meu nom me l’estimo molt, però és estrany com a nom artístic, especialment si em vull dedicar a la música fora de Catalunya. I també va bé tenir dues personalitats, l’artista i la persona». La cantant es mostra nerviosa davant del debut: «tot és molt heavy, però emocionant. No m’esperava en absolut tenir el disc en un any i fer un concert a La Mercè».

Golden és la recopilació de les cançons que Iris Deco ha anat fent «durant molts anys, sense pensar que fossin en un disc. Van començar sent poemes, i, a mesura que vaig anar experimentant amb la música, es van anar convertint en cançons». Els poemes els escriu en català, però les lletres són en anglès perquè «quan canto m’és més fàcil fonèticament. El català és molt tancat i em costa, potser perquè totes les cançons que he escoltat i cantat tota la vida són en anglès, que també que pot entendre molta més gent».

Va escriure els poemes «en un moment en què estava molt enamorada de la vida en general» i assenyala que, al llarg de tot el disc, «expresso que estimo a algú i ho dic perquè l’estimo». Li diuen que són lletres que reflecteixen l’apoderament de la dona, però no n’és conscient: «potser poder expressar això és l’apoderament». Només ho reconeix explícitament a Fun Me, «sobre una dona dominant en una relació que no acaba de ser-ho». Però el senzill amb el qual dóna a conèixer el treball (amb videoclip inclòs) és Flames: «una cançó creada el novembre passat en una tarda, que és diferent, superminimalista. Quan la vaig ensenyar al Ferran va flipar. Tracta sobre l’expressió de la sensualitat, de dir-li clarament a una persona que m’agrada».

Iris Deco-Júlia Collado reconeix que és «gràcies» a Moon Vision (Albert Pardo, de Navarcles; Xevi Collado, de Manresa; Pau Schultz, de Sant Salvador de Guardiola; i ella mateixa) que ha gravat el disc amb Hidden Track Records: «ells han estat els meus professors». Hi ha previst que a l’octubre treguin nou disc. Però destaca que Golden s’ha convertit en realitat per l’empenta de Ferran Palau: «ha estat el més motivador, m’ha donat les eines i ha estat allà ajudant-me com a productor, amb Jordi Matas, el seu cosí. I també b1n0 ha col·laborat en la majoria del disc». Per presentar Golden s’acompanya de Cecilia Coca (baix), Anna López Twin (sampler) i Pau Schultz (bateria).

Un triple concerta l’Anònima obert a allò inesperat

El FABA, Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, retorna a l’Anònima amb un format semblant al del 2019, però donant més pes a la jornada inaugural, que se celebrarà diumenge. La proposta del migdia (13 h) se centra en l’acció Pan Duro del Colectivo Du-Da. A través de la preparació en comunitat de migas (que s’acabaran menjant) es faran dinàmiques relacionades amb la transformació que pot provocar un festival. Es comptarà amb Grozza, el DJ resident del FABA. També l’artista asturiana resident a Manresa Claudia Carbajal començarà a pintar una paret del perímetre de l’Anònima. A partir de les 18.45 h, hi haurà un triple concert, a càrrec d’Iris Deco, b1n0 i Ferran Palau. Eduard Serra, director artístic del FABA, es declara «orgullós» de presentar una nova proposta de l’escena local, i de fusionar-hi músics que hi estan relacionats. «Hem propiciat que es trobin a l’escenari, i a partir d’aquí estem oberts a allò inesperat», apunta.