Dins del Festival Artístic del Barri Antic 2021 (FABA) de Manresa s’organitzen, des de dimarts fins divendres que ve, les Jornades de construcció de L’Anònima: Transformadora Creativa, que posaran sobre la taula referents i respostes davant la proposta de convertir l’Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora. El FABA és el projecte que des de l’any 2017 reuneix diversos agents culturals del Centre Històric de Manresa per impulsar un espai de creació permanent de caràcter transformador referent a Catalunya a l’edifici municipal de l’Anònima. La seva eina principal és la celebració del mateix festival, que enguany arrencarà demà i tindrà lloc fins dissabte que ve.

A les jornades hi participaran representants d’espais referents en l’àmbit peninsular que la ciutat acollirà de forma presencial. De Saragossa vindrà Diego Garulo, tècnic municipal de Cultura de l’Ajuntament de Saragossa en representació de La Harinera, un espai municipal amb gestió directa per part de la comunitat i suport econòmic i tècnic del consistori. Ha estat reconeguda en l’àmbit estatal amb diversos premis. També hi assistirà Luis Calderón, membre de la comissió de comunicació del CSA La Tabacalera (Madrid). És un projecte establert en un edifici abandonat, propietat del Ministeri de Cultura, que, després d’anys de pressió de l’entorn, el 2010 va firmar un conveni de gestió comunitària de 9.200 m2 dels 30.000 que té. L’única aportació que va fer va ser de 18.000 euros el primer any, per a obres mínimes d’adequació estructural. Albert Soler, tècnic de la fàbrica de les arts Roca Umbert, de l’Ajuntament de Granollers, exposarà l’experiència d’un espai cultural en constant transformació al servei dels processos creatius, la formació artística i el diàleg entre les arts. L’edifici és propietat del municipi, està en constant rehabilitació (són diverses naus) i es gestiona des de l’Ajuntament amb pressupost municipal en una ciutat mitjana, catalana i no capital de província, com Manresa.

Aquestes jornades pretenen mostrar i debatre dubtes de la proposta del FABA per convertir l’Anònima en una fàbrica de creació amb la ciutadania, comunitat creativa, tècnics i membres de la corporació municipal de l’Ajuntament de Manresa. Les jornades arriben després de la instància presentada al juliol per tal que l’Ajuntament concreti els usos que vol fer del recinte de l’Anònima, i que encara no té resposta.