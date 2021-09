La banda manresana May one day ha estat la guanyadora del concurs Llumplugged que s’ha celebrat durant els mesos d’estiu al Voilà de la torre Lluvià. Enguany se n’ha celebrat la setena edició. May one day, una proposta de rock alternatiu, es va imposar als santjoanencs de Sin remedio, una idea de música festiva que barreja diferents estils. Tant uns com els altres van presentar durant el concurs bona part del repertori de creació pròpia i també van fer algunes versions.

Les dues formacions són les que havien arribat a la final del concurs, uns com a proposta del jurat els altres per votació popular. I el Llumplugged d’aquest any també va atorgar un accèssit a les veus femenines sota el nom de "Música té veu de dona". I aquest guardó va ser per al duet Clara i Xevi (Clara Badia i Xevi Serra), que havien arribat fins a les semifinals.

Els premiats, en diferent grau, tindran ara l’oportunitat de tenir una producció, alguns concerts i la gravació d’un tema en el cas dels guanyadors.

8 finalistes

El Llumplugged va comptar amb la participació de diversos grups, dels quals se'n van triar 8 per fer la competició. Aquests grups, els divendres, des del juliol fins a l'agost han estat oferint concerts d'una hora i mitja a la Torre Lluvià, que ha estat l'escenari d'enguany del Voilà. El mateix concurs també s'ha traslladat de dates, ja que habitualment se celebri els mesos de gener i febrer, abans de les festes de la Llum, però el covid va obligar a buscar un nou format i emplaçament en aquesta edició especial.

El concurs pràcticament ha coincidit amb el final de la temporada d'estiu del Voilà a la torre Lluvià, un espai municipal a l'exterior de la torre Lluvià (restaurada exteriorment però pendent d'una nova inversió per adequar els interiors, que s'ha descobert com un lloc molt adequat per aquestes propostes a la fresca i per fer-hi concerts.