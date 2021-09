Cineclub ens ofereix aquest diumenge La meva filla, una sessió inclosa en el projecte FilmoXarxa, destinat a recuperar i reivindicar tot un seguit de pel·lícules valuoses, elogiades per la crítica i exhibides en festivals prestigiosos que, no obstant això, encara romanen inèdites comercialment en el nostre país. La meva filla (Figlia mia), presentat en l’edició del 2018 de Venècia, constitueix el segon llargmetratge de Laura Bispuri, una realitzadora italiana que havia debutat tres anys enrere amb Vergine giurata. El film, ambientat a Sardenya, aborda el singular i conflictiu encontre entre dues dones, Tina i Angelica. La primera, molt arrelada a les tradicions de la seva terra natal, és la mare adoptiva de la Vittoria, una nena de deu anys, mentre que la segona, una amant de la natura, és la seva mare biològica. La cineasta romana ha plantejat un drama psicològic que reformula perspicaçment el concepte clàssic de la maternitat. La cinta sobresurt especialment per la descripció precisa i matisada d’unes personalitats femenines obligades a afrontar un repte summament complex, en què es projecten molts interrogants sense proporcionar cap resposta còmoda. Bispuri aporta una mirada honesta i equànime que respecta sempre la intel·ligència de l’espectador. En el notable resultat final és fonamental, indiscutiblement, la contribució de dues actrius formidables (Valeria Golino i Alba Rohrwacher) que enriqueixen uns papers extremadament sucosos amb una expressivitat densa i sensible. Tindreu, en definitiva, l’oportunitat de descobrir una nova (i esplèndida) mostra d’un cinema profundament femení que ens regala una radiografia emocional despullada de qualsevol artifici sentimental i manipulador. La seva autora, que enguany ha estrenat Il paradiso del pavone, s’erigeix en una de les veus interessants de la nova generació de creadores italianes.